Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

Предизент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з польським колегою Анджеєм Дудою залучення інших країн до підсумкового комюніке Саміту миру. Про це глава держави повідомив у Телеграм.
"Провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", - йдеться у повідомленні.
Також Зеленський додав, що під час розмови обговорили регіональні безпекові виклики та підготовку двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7.
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