Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

Предизент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

https://glavred.net/ukraine/soglashenie-po-bezopasnosti-i-sammit-mira-zelenskiy-raskryl-detali-razgovora-s-dudoy-10574870.html Посилання скопійоване

Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський обговорив з польським колегою Анджеєм Дудою залучення інших країн до підсумкового комюніке Саміту миру. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

"Провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський додав, що під час розмови обговорили регіональні безпекові виклики та підготовку двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7.

відео дня

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред