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Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою

Руслана Заклінська
21 червня 2024, 19:59
22
Предизент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Безпекова угода та Саміт миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Дудою
Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський обговорив з польським колегою Анджеєм Дудою залучення інших країн до підсумкового комюніке Саміту миру. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

"Провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Подякував йому за активну підтримку Саміту миру. Обговорили його результати й домовилися продовжити роботу з іншими країнами над приєднанням до підсумкового комюніке", - йдеться у повідомленні.

Також Зеленський додав, що під час розмови обговорили регіональні безпекові виклики та підготовку двосторонньої безпекової угоди в межах декларації G7.

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