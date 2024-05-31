Україна сьогодні підпише відразу 3 безпекові угоди: Зеленський назвав країни

Володимир Зеленський зазначив, що в ході візиту до Швеції планується підписання ще 3 угод, які передбачатимуть довготривалі гарантії безпеки для України.

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Зеленський анонсував підписання одразу трьох безпекових угод / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Президент України сьогодні, 31 травня, прийме участь у третьому саміті Україна-Північна Європа. В рамках саміту Україна підпише 3 нові безпекові угоди. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський зі Стокгольму.

За його словами, ключові пріоритети україни полягають в посиленні українських сил протиповітряної оборони та збільшення кількості систем ППО, спільному оборонному виробництві, забезпеченні українських військових зброєю та глобална робота, яка полягає в примусі Росії до миру.

"Зустрінуся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Ісландії Бʼярні Бенедіктссоном. Ми поспілкуємося як у межах саміту, так і у двосторонніх форматах", - написав він. відео дня

Зеленський зазначив, що сьогодні Україна підпише три безпекові угоди, які забезпечать довготривалу оборонну та іншу всебічну підтримку.

Також він планує зустрітися з Королем Швеції Карлом XVI і представниками оборонних компаній.

Згодом президент України Володимир Зеленський підписав Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Королівством Швеція з Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Угода про співробітництво у сфері безпеки Угода про співробітництво у сфері безпеки - міжнародна угода про гарантії безпеки Україні, яка визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці — військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України, а також передбачає допомогу нашій країні у зміцненні власних спроможностей для належного реагування на можливу ескалацію агресії з боку РФ. Документ чинний протягом десяти років з дати його підписання й передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України до НАТО до завершення строку його дії.

Гарантії безпеки для України - що відомо про Саміт миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати підготували двосторонні "гарантії безпеки" для України, що включають військову підготовку, обмін розвідданими та фінансову допомогу, повідомляє FT. За словами американських чиновників, сторони підпишуть угоду за кілька днів до саміту в Швейцарії під час зустрічі G7 в Італії.

Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії в червні, пише Reuters із посиланням на чотири джерела, обізнаних із цим питанням.

Росія боїться проведення Глобального саміту миру в Швейцарії, оскільки Путін не очікував, що так багато країн візьмуть у ньому участь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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