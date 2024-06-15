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Зеленського турбує "дрібний шрифт" в угоді зі США: в NYT розкрили "підводні камені"

Руслана Заклінська
15 червня 2024, 00:22
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Договір, підписаний Зеленським і Байденом, далекий від того, чого справді хочуть українці.
Зеленського турбує 'дрібний шрифт' в угоді зі США: в NYT розкрили 'підводні камені'
Україна ризикує втратити угоду про безпеку з США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Підписану угоду про співпрацю в сфері безпеки між Україною та США може скасувати нова влада в Білому домі. Ймовірність такого розвитку подій хвилює президента України Володимира Зеленського. Про це пише американське видання The New York Times.

"Будь-яка зі сторін може розірвати цю Угоду, надавши письмове повідомлення дипломатичними каналами", яке "набере чинності через 6 місяців", - зазначено в одному з абзаців договору.

Колишній президент США Дональд Трамп використав саме таку лазівку у 2018 році, щоб розірвати "ядерну угоду" з Іраном, підписану його попередником Бараком Обамою. The New York Times зауважує, що Трамп не приховує своє негативне ставлення до України і бажання зменшити фінансові зобов'язання США перед Києвом.

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Директор проекту транснаціональних загроз Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс наголоив, що угода, підписана Зеленським і Байденом, не задовольняє очікування України щодо реального членства в НАТО. За його словами, на відміну від папірця, членство в НАТО важко скасувати.

"З одного боку, це корисний крок для встановлення довгострокових відносин з Україною. З іншого боку, він далекий від того, чого насправді хочуть українці: справжнього членства в НАТО", - сказав Джонс.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Зеленського турбує 'дрібний шрифт' в угоді зі США: в NYT розкрили 'підводні камені'
Договори про безпеку з Україною / Інфографіка: Главред

Безпекова угода України та США - деталі

Нагадаємо, в четвер, 13 червня, президент Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду, спрямовану на військову та фінансову підтримку України впродовж 10 років.

Також Главред розповів про основні положення двосторонньої угоди України та США. Угода не є альтернативою вступу України до НАТО, а лише стане Києву військовою підтримкою на шляху до Альянсу.

Як повідомляв Главред, раніше президент Володимир Зеленський відвідав Бельгію, щоб підписати ще одну безпекову угоду, а також зустрітись із королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо і міністром оборони Людовіном Дедондером.

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