Зеленського турбує 'дрібний шрифт' в угоді зі США: в NYT розкрили 'підводні камені'

Підписану угоду про співпрацю в сфері безпеки між Україною та США може скасувати нова влада в Білому домі. Ймовірність такого розвитку подій хвилює президента України Володимира Зеленського. Про це пише американське видання The New York Times.

Колишній президент США Дональд Трамп використав саме таку лазівку у 2018 році, щоб розірвати "ядерну угоду" з Іраном, підписану його попередником Бараком Обамою. The New York Times зауважує, що Трамп не приховує своє негативне ставлення до України і бажання зменшити фінансові зобов'язання США перед Києвом.

Директор проекту транснаціональних загроз Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс наголоив, що угода, підписана Зеленським і Байденом, не задовольняє очікування України щодо реального членства в НАТО. За його словами, на відміну від папірця, членство в НАТО важко скасувати.

"З одного боку, це корисний крок для встановлення довгострокових відносин з Україною. З іншого боку, він далекий від того, чого насправді хочуть українці: справжнього членства в НАТО", - сказав Джонс.

Що відомо про The New York Times?

