Всі чоловіки пішли в ЗСУ, попри прохання залишитися: неймовірна історія однієї волинської родини

Всі чоловіки пішли з Волинської сім'ї в ЗСУ, незважаючи на прохання залишитися / Колаж Фото УНІАН / скріншот з відео

У родині жителів Волині Федонюків дружина і мати Світлана вже понад три місяці живе від дзвінка до дзвінка, оскільки всі чоловіки пішли на фронт воювати з російськими окупантами. Про це повідомляє портал ТСН.

У різних частинах ЗСУ зараз несуть двоє синів Світлани, чоловік і рідний брат. Кожен день жінка чекає від кожного з них дзвінка або хоча б текстове повідомлення ‒ мовляв, все в порядку, живі і неушкоджені.

Тепер, волею доль, головним чоловіком у будинку залишився двомісячний онук Захар. Його батько Іван планував влаштувати з дружиною партнерські пологи, але через війну нічого не вийшло.

Воювати з росіянами старший син Світлани, її чоловік і брат пішли відразу ‒ 24 лютого. І хоча жінки слізно молили залишитися вдома хоча б одному з чоловіків, але відповідь була сувора і сувора ‒ вони повинні бути там.

Молодший син, 21-річний Назар, в лавах ЗСУ служить вже рік. Вперше за весь цей час приїхав додому всього лише на добу ‒ щоб привітати Світлану з Днем матері.

"Я не бачила, як я бігла, Куди я бігла, бігла до сина, звичайно обняла його так, не відпускаю, не відпускаю, а він каже, ну все ж, мама, я тут вдома", – розповідає жінка.

Вдома хлопець не затримався, і на наступний день відразу поїхав назад до побратимів ‒ для того, щоб зупинити російських ворогів. Чоловік Світлани в 2022 році планував будувати новий будинок, але теж, не вагаючись ні хвилини, пішов у військкомат.

"Пішли і воюють, повинні були брати зброю в руки, тому що інакше ніяк", - каже Світлана.

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Нагадаємо, раніше на Волині мати і дочка - Наталія і Вероніка Попозогло – разом пішли захищати Україну від російських окупантів і тепер служать у 100-й бригаді територіальної оборони області.

Як повідомляють у цій військовій частині, жінка в мирній шила одяг у своєму ательє, але на службі працює за другою спеціальністю – технолога-харчовика.

У перші дні війни її дочка Вероніка допомагала мамі годувати військових як волонтер, але вже 28 лютого і сама вступила в тероборону і одягла форму ЗСУ.

Пізніше керівник МВС України Денис Монастірський розповів про те, що на Донбас битися з російськими окупантами поїхала сім'я Болотових - батько і син (обидва - Василі).

"Сім'я, Батьківщина, свобода – ось найбільші цінності, посягання на які спонукає людей братися за зброю. Якби ми з сином не пішли, кум не пішов, сусід не пішов, і ще тисячі таких, як ми – окупант, давно б був у Києві. Ще на початку повномасштабного вторгнення це було для мене і сина жорстке чоловіче рішення: "Хто, якщо не ми?!",- каже Болотов-старший.

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