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Ракета РФ вдарила в півметрі: батько розповів про загибель 14-річного сина-героя в Одесі

11 травня 2022, 08:59

Школяр втік, щоб попередити літніх людей, що звучить сирена і потрібно йти в укриття. А сам, на жаль, не встиг добігти до підвалу.

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В'ячеслав Ялишев з мамою / факти

В результаті ракетного удару, нанесеного російськими окупантами 2 травня, загинув підліток В'ячеслав Ялишев. Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Дві ракети потрапили в гуртожиток і знесли дах церкви.

Він виявився дитиною військовослужбовця Повітряних Сил Євгена Ялишева, який з 2014 року захищає Україну, пишуть Факти.

Що відомо про сім'ю загиблого підлітка

Євген Ялишев все життя віддав авіації. Разом з ним по гарнізонах їздила і сім'я - дружина, теж військовослужбовець, і двоє синів.

В'ячеслав народився 17 лютого 2008 року в Краматорську, де чоловік проходив службу на військовому аеродромі. Він пройшов шлях від лейтенанта до заступника командира частини.

У 2014 році, коли почалася антитерористична операція Євген Ялишев обіймав посаду начальника вузла зв'язку та радіотехнічного забезпечення військової частини А3571. Вороги 15 квітня напали на аеродром, він першим наказав відкрити вогонь. І разом з побратимами дав їм гідну відсіч і зміг утримати об'єкт.

Незабаром сім'я Ялишевих через підвищення по службі глави сім'ї переїхала до Одеси. Старший син подружжя вирішив піти по стопах батька і теж обрав професію військового. Молодший, Слава, пішов вчитися в місцеву школу № 82

Загибель В'ячеслава Ялишева

У день ракетного удару РФ В'ячеслав втік, щоб попередити літніх людей, що звучить сирена і потрібно йти в укриття. А сам, на жаль, не встиг добігти до підвалу…

У той трагічний травневий ранок після оголошення кожної тривоги, згадує батько, В'ячеслав ховався в підвалі.

"З ним були бабуся з дідусем, Наречена мого старшого сина. Сусіди, літні люди, якраз піднялися додому і готували їжу. Вони не чули сирени, а в їх мобільних телефонах такого додатка не було. Так Слава вирішив попередити їх, щоб негайно бігли в укриття. Як тільки синочок вийшов з підвалу, прилетіла ця злощасна ракета з території Криму. Вибуховою хвилею відірвало каміння, яке потрапило синові в голову. Можна сказати, що він був буквально за півметра від епіцентру вибуху. На місце відразу ж прибігли працівники аеродрому і кинулися реанімувати. Однак Слава загинув на місці. Удар припав і на підвал гуртожитку, мої батьки і невістка були ближче до виходу і їх дивом не завалило. У батька і мами легка контузія і шок, невістці осколками поранило ноги, але вона вже поправляється. Я якраз був на роботі, коли почув про попадання ракети, відразу приїхав на місце, тіло синочка вже було накрите, поруч стояв дідусь, а бабуся сильно плакала. Від побаченого їм стало погано, тому їх поклали в лікарню... дружина моя в момент вибуху перебувала в двохстах метрах від гуртожитку, вона служить у військовій частині поруч".

"Після прощання ми кремували тіло сина, урна з прахом зберігається при крематорії, - каже Євген. - Плануємо, що після перемоги поховаємо Славу в Харкові, звідки родом моя дружина і де знаходяться могили наших рідних".

Ракетний удар окупантів по Одесі

Увечері 2 травня російські загарбники завдали ракетний удар по Одесі, під час якого потрапили в об'єкти міської інфраструктури. Також була пошкоджена церква - там знесло дах.

В результаті атаки загинув 14-річний хлопчик і отримала важкі осколкові поранення дівчина. Пізніше батько загиблого підлітка розповів у соцмережах, як це сталося. За словами батька-військовослужбовця, його син під час ракетної атаки побіг попередити про небезпеку літніх людей.

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