"Руку паралізувало, а сім'ю вбили окупанти": мер Львова розповів моторошну історію юної Вероніки

10-річна Вероніка / колаж Facebook а. Садового / УНІАН

У Львові медики лікують 10-річну Вероніку з Донецької області від важкого поранення, яке вона отримала після обстрілів окупантів (а вся сім'я її виявилася вбита). Про це на своїй сторінці у Facebook написав львівський мер Андрій Садовий.

"Будинок дівчинки в Донецькій області обстріляли з танка. Російські оккупанти прицільно били в підвал, де ховалися люди. Живою з-під завалів дістали тільки Вероніку. Вся її сім'я загинула. Дорослі накрили дівчинку собою, щоб врятувати. Але уламок снаряда влучив їй у голову. Через це паралізувало руку. Зараз Вероніка лікується в нашій дитячій лікарні. У Львові їй зробили першу операцію і врятували око. Але уламок досі залишається в голові - видалити його поки неможливо. До дівчинки повертається пам'ять, вона знову вчиться ходити і посміхатися", ‒ написав градоначальник.

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Нагадаємо, раніше у Львові врятували 15-річну Лізу Чернишенко - мешканки Попасної (Луганська область), яка з вогнепальними пораненнями ніг вела автомобіль, щоб врятувати поранених незнайомих людей.

У дівчинки, чисто в силу віку, не могло бути водійських прав. Але вона вміла керувати авто. І потім везти поранених зголосилася сама. Замінованою дорогою потрібно було проїхати близько 30 кілометрів.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", — розповіла Ліза.

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