Ракета вбила, коли біг попередити літніх людей: батько розповів про загибель 14-річного сина в Одесі

Батько розповів про загибель 14-річного сина в Одесі/ Facebook, ua.depositphotos.com

Внаслідок ракетного удару по Одесі у понеділок, 2 травня, загинув 14-річний підліток. Дитина перебувала на вулиці, коли російські загарбники атакували місто.

У вівторок, 3 травня, в місцевих Telegram-пабліках почало поширюватися повідомлення, написане нібито батьком загиблого В'ячеслава. Чоловік написав, що хлопчик загинув, коли біг попередити про небезпеку літніх людей. Він назвав хлопчика героєм.

"Вчора загинув мій молодший син від ракетного удару. Він загинув не від того, що після оголошення повітряної тривоги сховався у бункері. Він загинув тоді, коли біг оповіщати літніх людей, які не знайомі з новаціями XXI століття. Вони вижили, а мій син залишився одним із тисячі українців героєм", – написав чоловік.

Також батько оприлюднив фото з убитою дитиною, накритою простирадлом.

Повідомлення батька, яке розповсюджується в соцмережах/ Telegram "***вая Одесса"

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