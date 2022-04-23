УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не можу сидіти склавши руки": на Одещині батько пішов захищати Україну разом з синами

23 квітня 2022, 17:05

Ідея піти добровольців відразу здалася чоловікові дуже правильною - особливо враховуючи, що він мав необхідний бойовий досвід, отриманий в гарячих точках.

false
Михайло Васильович / Нацгвардія

На Одещині ціла сім'я - батько Михайло Васильович і сини Іван і Василь ‒ захищають Україну від російських загарбників. Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook Національної гвардії України.

"Під час розмови зі своїм старшим сином Іваном, який зараз кадровий офіцер, я сказав, що не можу просто сидіти вдома склавши руки і чекати повістки розуміючи, що ворог вже на нашій землі", – згадує Михайло Васильович.

Під час цієї бесіди син запропонував вступити до лав добровольців Нацгвардії.

"Я був військовим і мріяв про те, що мої сини також стануть захисниками своєї держави. Так тому і судилося трапитися. Старший син Іван служить у лавах Національної гвардії, а молодший Василь – у Збройних силах України", – розповів Михайло Васильович.

false
Михайло Васильович з синами / Нацгвардія

Тепер і батько, і обидва сини зараз виконують бойові завдання з оборони Одеської області від окупантів.

читайте також"Дружину і двох дітей розстріляли у мене на очах": окупанти жорстоко вбили під Бучею цілу сім'ю

Нагадаємо, раніше на Волині мати і дочка – Наталія і Вероніка Попозогло – разом пішли захищати Україну від російських окупантів і тепер служать в 100-й бригаді територіальної оборони області. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці цієї бригади.

"Я прийшла сюди допомагати отримувати перемогу! Ми будемо гнати їх до самої Москви. А якщо потрібно буде-то і далі. Поки не погодяться на повну і беззастережну капітуляцію. Це вони прийшли на нашу землю. Прийшли нас вбивати", - зазначила Наталя.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
новини України новини Одеси
Реклама
Популярне
Сонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіакуСонячне затемнення 30 квітня 2022: яких змін чекати всім знакам зодіаку Гороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Близнюкам - успіх, Стрільцям - зміни в особистому життіГороскоп на тиждень 25 квітня - 1 травня: Близнюкам - успіх, Стрільцям - зміни в особистому житті РФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямкиРФ готує нові вогневі удари: у Міноборони назвали головні напрямки Тіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФТіла розкидало на кілометри: під Житомиром чоловік вмить втратив сім'ю від удару двох авіабомб РФ Переговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІПереговори України і Росії: Київ поставив Москві жорсткий ультиматум - ЗМІ
Підтримайте Главред

Останні новини

17:25

Одесу атакували окупанти з літаків Ту-95: багато жертв і поранених українців

17:20

РФ стягує резерви: у ЗСУ назвали напрямок нового удару окупантівВідео

17:15

"Я, напевно, люблю": Дантес вперше розповів про свої почуття до Наді Дорофєєвої після розставанняВідео

17:05

"Не можу сидіти склавши руки": на Одещині батько пішов захищати Україну разом з синами

16:54

ЗСУ знищили командний пункт ворога під Херсоном: вбито двох генералів РФ, одного - пораненоВідео

Реклама
16:42

На Великдень вдарять заморозки: синоптики попередили про небезпечні явищаВідео

16:28

Британія завдасть удару у відповідь: Джонсон жорстко відповів на ядерний шантаж ПутінаВідео

16:15

Армія України продовжить бити окупантів: у Міноборони пообіцяли нові "пасочки" для РФВідео

15:48

РФ завдала ракетного удару по Одесі: що відомо про жертви і руйнуванняВідео

15:46

Росія не хоче відмовлятися від розкоші, або Як Путін вирішив піти шляхом Саддама ХусейнаПогляд

15:45

Українська розвідка вирахувала тисячі окупантів, які лютовали в Запоріжжі та Маріуполі

15:39

Максим Галкін розповів про погрози та переслідування ФСБ: "Роблять це негласно"Відео

15:32

Зачинити рашистів у пастці: експерт пояснив необхідність знищення Кримського мостуВідео

15:17

Окупанти вкрали зерно з елеватора у Херсонській області і через захоплений Крим відвезли все до РФ

14:56

Окупанти готуються до обстрілів і пишуть на снарядах Христос воскресВідео

14:50

Пекін не підтримав Путіна по Україні: експерт пояснив, як Китай поставив на місце РФВідео

14:42

Благодатний вогонь 2022 зійшов: відео і що являє собою велике чудо християнстваВідео

14:24

Переговори в глухому куті: у США попередили про ризики ядерного удару РФ по УкраїніВідео

14:08

У Маріуполі окупанти вбили двох маленьких дівчаток: Ліза і Соня грали в місцевому театрі

13:51

Щоби троянди пишно цвіли: як приготувати найкраще добриво для квітів із того, що завжди є вдома

Реклама
13:44

Точно б'є на 40 кілометрів: Україну озброїли потужними гаубицями М777 з "розумними" снарядамиВідео

13:43

Арестович розповів про непросту ситуацію в Маріуполі та плани окупантів на Херсонщині

13:28

Коли армія України і народ показали здатність перемогти РФ, із Заходу хлинула зброя - Резніков

13:26

Гопники з 90-х переплутали район: чому війна в Україні - це надовгоПогляд

12:58

Під Маріуполем ЗСУ "перемололи" майже весь особовий склад поліцаїв "ДНР" - розвідкаВідео

12:58

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВідео

12:51

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї молодої дівчини-українки

12:33

"Снайпер чотирьох зняв сьогодні": ЗСУ "навішують" оркам - окупанти в шокуВідео

12:14

Окупанти Росії на початку війни вбили священика: що відомо про загиблого у Іванковому отця Максима

12:02

Година розплати і повний крах вже близько: астролог розповіла, що чекає на Путіна, Шойгу й всю РосіюВідео

11:57

Осліп і обпік обличчя: лікарі рятують бійця ЗСУ, який отримав важке поранення під БахмутомВідео

11:27

Чому Росія спробує закінчити війну в Україні до червняПогляд

11:19

Потужний контрудар ЗСУ під Харковом: орків вибили з трьох населених пунктівВідео

11:13

Подоляк оцінив шанси на завершення війни з РФ дипломатичним шляхомВідео

10:58

Важке озброєння для України: у Зеленського розкрили деталі поставок союзниківВідео

10:46

Німеччина не готова відмовитися від газу з РФ: Шольц побоюється "серйозних наслідків" для ЄвропиВідео

10:34

Чекаємо на травень: астролог назвала дати завершення війни в Україні та повернення територійВідео

10:31

Бригада ґвалтівників і вбивць: комбрига РФ, що "відзначився" в Бучі, підвищили до полковникаВідео

10:30

Гороскоп на завтра 24 квітня 2022: Левам - щасливі сни, Скорпіонам - підказки долі

09:53

Молоко з вибухівкою: у Херсоні окупанти роздають українцям заміновану гуманітаркуФотоВідео

Реклама
09:31

Армія України б'є окупантів: Росія атакує, але не може прорвати оборону - розвідка БританіїВідео

09:18

Як Німеччину перетворили на заручника ПутінаПогляд

09:00

Гороскоп на травень 2022: на Овнів чекає найвдаліший місяць рокуВідео

08:53

РФ вдарила ракетами по лікарні на Миколаєвщині - там якраз народжувала жінка і проводили операціюВідео

08:45

Без Мінська-3 і нової війни з РФ: Україна завершує перемовини з гарантами безпеки – ПодолякВідео

08:10

Окупантів, які творили звірства в Бучі, перекинули під Ізюм - Генштаб ЗСУ

07:40

Замовляли столики в ресторанах: Арестович розповів про плани окупантів щодо захоплення Києва

07:02

У Маріуполі РФ могла застосувати сльозогінний газ, змішаний з хімікатами - постпред США в ОБСЄ

06:30

Вибухало довго: на Херсонщині ЗСУ "накрили" передовий командний пункт

06:29

Головна причини війни, або Чому Путін засидівся в бункеріПогляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти