"Не можу сидіти склавши руки": на Одещині батько пішов захищати Україну разом з синами

Михайло Васильович / Нацгвардія

На Одещині ціла сім'я - батько Михайло Васильович і сини Іван і Василь ‒ захищають Україну від російських загарбників. Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook Національної гвардії України.

"Під час розмови зі своїм старшим сином Іваном, який зараз кадровий офіцер, я сказав, що не можу просто сидіти вдома склавши руки і чекати повістки розуміючи, що ворог вже на нашій землі", – згадує Михайло Васильович.

Під час цієї бесіди син запропонував вступити до лав добровольців Нацгвардії.

"Я був військовим і мріяв про те, що мої сини також стануть захисниками своєї держави. Так тому і судилося трапитися. Старший син Іван служить у лавах Національної гвардії, а молодший Василь – у Збройних силах України", – розповів Михайло Васильович.

Михайло Васильович з синами / Нацгвардія

Тепер і батько, і обидва сини зараз виконують бойові завдання з оборони Одеської області від окупантів.

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Нагадаємо, раніше на Волині мати і дочка – Наталія і Вероніка Попозогло – разом пішли захищати Україну від російських окупантів і тепер служать в 100-й бригаді територіальної оборони області. Про це йдеться на офіційній Facebook-сторінці цієї бригади.

"Я прийшла сюди допомагати отримувати перемогу! Ми будемо гнати їх до самої Москви. А якщо потрібно буде-то і далі. Поки не погодяться на повну і беззастережну капітуляцію. Це вони прийшли на нашу землю. Прийшли нас вбивати", - зазначила Наталя.

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