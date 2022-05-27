"Хто, як не ми?": батько і син Василії поїхали на Донбас гнати російську нечисть з України

Батько і син Василії поїхали на Донбас гнати російську нечисть з України / facebook.com/moden.ua

Величезна кількість українців встали на захист рідної землі від російських окупантів.

Не виключенням стали Василь Миколайович Болотов. 64 річний молодший сержант Національної гвардії служить на передовій біля Слов'янська, розповів глава МВС України Денис Монастирський.

Він - ветеран МВС з вислугою 28 років. Але служить він не один, а разом з сином, якого теж звуть Василь. Син - старший сержант патрульної роти того ж батальйону.

"Сім'я, Батьківщина, свобода – ось найбільші цінності, посягання на які спонукає людей братися за зброю. Якби ми з сином не пішли, кум не пішов, сусід не пішов, і ще тисячі таких, як ми – окупант, давно б був у Києві. Ще на початку повномасштабного вторгнення це було для мене і сина Жорстке чоловіче рішення: "Хто, як не ми?!",- заявив Василь Миколайович.

читайте такожУ Львові врятували 15-річну харків'янку, яка потрапила під обстріл фосфорними бомбамиІ це далеко не одинична історія, каже Монастирський.

"Перебуваючи нещодавно біля Слов'янська, з гордістю вручив Василю Болотову-старшому медаль Православної Церкви України "За жертовність і любов до України". За те, що правильно виховав свого сина, за те, що є прикладом молодого покоління бійців", - заявив він.

Раніше ми розповідали про 63-річного жителя села на Харківщині, яке більше двох місяців перебувало в окупації. Чоловік чинив опір російським військовим - він крав їх боєприпаси, документи, позбавляв можливості заправляти техніку.

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