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"Все може закінчитися сумно": РФ морально не готова до наступу ЗСУ - Пономарьов

Аліна Дембіцька
27 червня 2023, 02:00
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У РФ розуміють, що контрнаступ українських воїнів може закінчитися вельми сумно для російської армії, підкреслив Пономарьов.
'Все може закінчитися сумно': РФ морально не готова до наступу ЗСУ - Пономарьов
Пономарьов заявив, що наступ ЗСУ може бути дуже успішним / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 28-а ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Країна-агресорка Росія має дуже слабкий бойовий дух. Окупанти неабияк бояться українського наступу. Таку думку під час чату на Главреді висловив координатор політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутат Держдуми РФ, єдиний, хто голосував проти анексії Криму, Ілля Пономарьов.

Як зазначив Пономарьов, хвиля психологічної підготовки до початку потужної української наступальної операції, яка ось-ось почнеться, дуже лякала путінських солдатів – вони були готові розбігатися при найменшому прояві ознак того, що вона почалася.

"От тільки всі довго чекали-чекали наступу ЗСУ, а він усе не починався і не починався. У підсумку почалася зворотна хвиля – мовляв, нічого не буде, а тому нема чого боятися. І зараз ніхто не розуміє задуму українського командування. Адже начебто певні бої тривають, якийсь наступ відбувається, але все це суто тактичне", - сказав екс-депутат Держдуми РФ.

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За його словами, в Кремлі наразі просто чекають, чим ця справа скінчиться.

"Одні кажуть, що нічого страшного і не буде, інші, більш кмітливі, розуміють, що це розминка, розвідка боєм, промацування позицій, яке може закінчитися вельми сумно для російської армії. Я схиляюся до другої позиції", - додав Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступ, щоб відкинути війська РФ із захоплених ними територій. За словами гаранта, коли ЗСУ підійдуть до окупованого Криму, Путіну доведеться шукати вихід із ситуації.

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що окупант Росія побоюється фатального удару українських військ і намагається готувати потужні резерви, щоб стримати контрнаступ ЗСУ. Крім цього, ворожі сили готуються і до наступальних операцій.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що контрнаступ ЗСУ призведе до паніки в лавах окупантів РФ. За його прогнозом, незабаром може статися крах російських військ.

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