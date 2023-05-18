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Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - Маломуж

Аліна Дембіцька
18 травня 2023, 22:46 оновлено 18 травня, 23:05
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Стрімке звільнення окупованих територій означатиме повний провал для Путіна, його режиму і військ, підкреслив генерал армії.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Маломуж заявив, що РФ веде підготовку до нових наступальних операцій / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Країна-агресорка Росія остерігається, що ЗСУ завдадуть її військам таких ударів, що вони вже не оговтаються, і українські захисники стрімко звільнять схід, південь та Крим. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж.

Як зазначив генерал армії, стрімке звільнення окупованих територій означатиме повний провал для російського диктатора Володимира Путіна, його режиму і військ.

"Тому Росія паралельно намагається і утримати фронт на сході та півдні, і за декілька місяців підготувати потужні резерви, які можна буде задіяти не тільки на південно-східному напрямку, але й на північному, тобто з території Білорусі, паралельно розмістивши там балістичні ракети, потужні авіаційні комплекси та тактичне ядерне озброєння. Тобто Росія веде велику-велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій", - сказав Маломуж.

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За його словами, якщо Лукашенко на це не піде, він Росії не потрібен, це однозначно розглядатиметься нею як зрада. У такій ситуації єдине, що залишиться Путіну, – це усунути певним чином Лукашенка від влади.

"І тоді – чи то він буде тяжко хворим, чи то взагалі його не буде. Натомість у Білорусі біля керма будуть поставлені люди, які повністю контролюватимуться Росією, наприклад, генерали, які сьогодні очолюють КДБ, Раду безпеки, тобто які закінчували російські виші та працюють у штаті Росії, але формально обіймають керівні посади в Білорусі", - зазначив Маломуж.

Він підкреслив, що блок військових, які можуть прийти до влади після Лукашенка, – це все надійні офіцери й генерали, які повністю контролюються Росією. Вони є і в Раді безпеки Білорусі, і серед спецпризначенців, і в КДБ Білорусі. Ці люди мають подвійне громадянство – білоруське та російське. Так само вони перебувають на військовій службі одночасно і в білоруських підрозділах, і в російських, але вони напряму підпорядковуються російським керівникам, спецслужбам.

"Тож "колективний Лукашенко" повністю контролюється Росією. Йдеться про 4-5 генералів та полковників, які перебувають у Білорусі задля контролю над Лукашенком. Якщо "бацьки" не стане, країна перейде під їхнє безпосереднє керівництво, тобто під керівництво Кремля", - зауважив генерал армії.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що розв'язана країною-агресором РФ війна проти України може завершитися вже до зими. Він підкреслив, що контрнаступів Збройних сил України може бути декілька.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник підкреслив, що війна в Україні може завершитися до кінця 2023 року. За його словами, головним питанням залишається те, чи нададуть Україні ракети дальньої дії та винищувачі західного зразка. І воно має бути вирішене вже зараз. Отримання Україною цього озброєння сприятиме завершенню війни.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на українську державу попереду чекають головні битви у розв'язаній країною-агресоркою Росією війні. Потрібно звільнити своїх людей з російської неволі і відновити територіальну цілісність.

"Ми повинні звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми повинні відновити повну лінію нашого державного кордону - як на суші, так і на морі", - підкреслив Зеленський.

Дивіться відео про те, як генерал Маломуж розповів, наскільки Росія близька до поразки в Україні:

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