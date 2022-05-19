"Все може закінчитися і завтра": експерт розповів, коли чекати контрнаступу ЗСУ по всіх фронтах

Експерт озвучив оптимістичний і песимістичний терміни закінчення війни / УНІАН, скріншот

Усунення Володимира Путіна призведе до дестабілізації російської влади і війна може закінчитися в найближчі терміни, але може і затягнутися до кінця року.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній у чаті на Главреді зазначив, що тим часом Україна готує контрнаступ.

"Кулеба (Дмитро Кулеба - глава МЗС України, - ред.) вже заявив, що Україна буде відвойовувати і Крим, і Донбас, тобто всю територію, окуповану Росією. Тим більше, після підписання ленд-лізу", - вважає Загородній.

Переговорна позиція Києва буде відповідною. Переговори в будь-якому іншому ключі для України вже неприйнятні, пояснив експерт.

"Про ймовірні терміни закінчення війни я вже говорив. Додам тільки одне. Все це може закінчитися і завтра, якщо Путіна сьогодні знайдуть з сокирою в спині і скажуть, що це було самогубство. Така подія відразу ж призведе до дестабілізації російської влади, і РФ буде домагатися переговорів з Україною, тому що війна потрібна, в принципі, тільки Путіну", - зазначив експерт.

За його словами, якщо ж війна триватиме, то Україна піде в контрнаступ, і для цього вже є зброя.

читайте такожКоли закінчиться війна в Україні: Арестович здивував новою заявою"Враховуючи масштаби захоплених територій, оптимістичний сценарій передбачає їх звільнення до кінця літа, песимістичний - до кінця року", - підсумував Загородній.

Тим часом Збройні Сили України з 5 травня звільнили від російської окупації 23 населених пункти Харківської області, повідомив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

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