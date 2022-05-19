УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ збили атаку військ РФ під Ізюмом: ворог не може оточити Донбас і переходить в оборону - Жданов

19 травня 2022, 12:55

Російській армії важливий Ізюмський напрямок - саме там ворог зібрав найбільше скупчення військ, сказав Олег Жданов.

ВСУ
У районі Гуляйполя та Ізюма війська Росії змушені переходити в оборону - експерт / Генштаб ЗСУ

Окупаційна армія Росії розглядає Ізюмський напрямок Харківської області в якості важливого плацдарму для оточення Збройних сил України на Донбасі. В районі Ізюму загарбники намагаються наступати на Барвінкове, проте там українським військам вдалося провести контратаку і збити їх можливість для атаки. Для того, щоб взяти в кільце сили ООС, разом з угрупованням з-під Ізюму до Краматорська повинна була підійти ворожа група і з півдня від Гуляйполя. Однак завдяки успішним діям ЗСУ противника там теж було зупинено. Ситуація не дозволяє їм наступати в напрямку Сєвєродонецька або Краматорська, і змушує перейти в оборону. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що Ізюмський напрямок залишається важливим для окупантів – саме там росіяни зібрали до 20 батальйонних тактичних груп, які намагаються йти на Бервінково. Війська України збили їх наступальний потенціал, в результаті чого ворог змушений оборонятися.

читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною загрозою - ISW"У районі Ізюму знаходиться найбільше скупчення ворожих військ - до 20 БТГр, які намагаються наступати на Барвінкове. Але там, у напрямку Барвінкового на Ізюм, українські війська провели контрудар, збивши наступальні дії окупантів. Наразі вони там перейшли до оборони", - сказав Жданов.

За його словами, з-під Ізюму російські війська збиралися наступати картою вниз на райони Донецької області, які знаходяться під контролем Києва.

Для розвитку наступу на Донбас і оточення там українських військ у той же час мало підійти вороже угруповання з півдня. Росіяни планували реалізувати задум накшталт Курської дуги часів Другої світової війни і оточити ЗСУ в зоні Операції об'єднаних сил. Ймовірно, вони збиралися дійти від Гуляйполя Запорізької області та від Ізюма Харківської області до Краматорська. Однак план не вдалося реалізувати, оскільки українські війська зупинили їх на обох напрямках.

"Їх первісний задум, швидше за все, полягав у тому, щоб дійти з півдня від Гуляйполя до Краматорська і від Ізюма до Краматорська. Те, що противника було зупинено під Ізюмом, не дозволяє їм розвивати наступ у напрямку Сєвєродонецька чи Краматорська. У районі Гуляйполя ми також завдали їм поразки, і вони перейшли до оборони", - підкреслив Олег Жданов.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Наступ Росії на Донбас

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війська Росії поступово переходять до оборони на всіх напрямках фронту. Вони намагаються зайняти такі ділянки, на яких буде легше проводити оборонні дії. Спроби наступу проводяться тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що Україні вдалося переломити хід подій на війні з Росією. Наступ російських окупантів на Донбасі вже застопорився. У Києва є шанси на повернення захоплених у 2014 році районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Експерти американського Інституту досліджень війни (ISW) вважають, що війська Росії, ймовірно, намагатимуться утримати лінію на захід від міста Вовчанськ на Харківщині. Просуватися там вони вже не можуть через невдачі на Ізюмському напрямку. Згідно з прогнозами фахівців, окупанти можуть остаточно залишити свої позиції на Харківщині. Найближчим часом може розпочатися контрнаступ сил ЗСУ в районі Ізюма.

Главред рекомендує:

ЗСУ війська Росії Ізюм Олег Жданов новини Донбасу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:13

Кремлівський "фюрер" засмутив свою "Єву Браун": стосунки Кабаєвої та Путіна дали тріщину

13:00

Гороскоп на завтра 20 травня 2022: Левам – сімейні проблеми, Стрільцям - здійснення бажань, Рибам - вороги

12:58

У Черкасах зробили бойову вишиванку для української армії: яскраві фото

12:55

ЗСУ збили атаку військ РФ під Ізюмом: ворог не може оточити Донбас і переходить в оборону - ЖдановВідео

12:29

З Білорусі додому повернули 14-річного підлітка, якого викрали окупанти з ЧернігівщиниФото

Реклама
12:20

"Войовниця" з Норвегії: ексдепутатка парламенту приїхала битися за Україну

12:12

Ті, що вижили - тікали: журналіст розповів про успішну контратаку ЗСУ на Харківщині

12:03

Плани Росії провалилися: Україна може відвоювати і Крим, і Донбас - НАТОВідео

11:35

Польща передасть Україні 250 тисяч тонн бензину: коли почнуться поставкиВідео

11:29

Розпад Росії: коли і які території можуть "уплисти" від РФПогляд

11:26

Окупанти зруйнували понад 4 тисячі житлових будинків на Київщині – Тимошенко

11:20

Капітуляція Москви та виведення військ: Арестович назвав умови для примирення України та Росії

11:14

Якщо Україна буде в НАТО, Путін не ризикне завдати по ній ядерного удару – посол у ФРНВідео

10:52

Поступок Путіну не буде: Подоляк зажадав виведення військ РФ з України

10:13

Важка зброя Заходу для ударів по армії Росії: танки з Польщі вже у ЗСУ у Харківській областіВідео

09:48

"Нервувати не треба - гроші шукати не потрібно": експерт пояснив, що на практиці означає ленд-лізВідео

09:45

Путін прибрав ряд генералів за провали у війні, доля Герасимова під питанням - британська розвідкаВідео

09:35

Брежнєву зняли, коли вона грузила гуманітарку в фури

09:25

Були на озброєнні тільки у США та Ізраїлю: ЗСУ "обкатали" американські кулемети М240Відео

09:17

Путін сподівається на втому Заходу: чому війна в Україні може завершитися до осеніПогляд

Реклама
09:10

ЗСУ знищили ворожу станцію радіоперешкод Р-330Ж ЖительВідео

08:52

Не міг дивитися, як бомбять Харків: 63-річний колишній десантник влаштував окупантам підпільну війнуВідео

08:31

День вишиванки 2022: дата, історія свята, привітання та картинки

08:19

Тепер битиме по росіянах: ЗСУ затрофеїли ворожу САУ 2С3 Акація-МВідео

08:02

"Дочка ще дихала": поліцейський з Бородянки знайшов мертвими всю сім'ю після обстрілу окупантів

07:51

Ситуація на Півдні: ЗСУ відправили на концерт Кобзона 20 окупантів і знищили військову техніку РФВідео

07:16

"Грохнули двох високопоставлених військових": Арестович розповів про полювання партизанів на Півдні

06:42

"Потрібно протриматися до кінця травня: Арестович пояснив, коли окупанти вже не зможуть наступати

06:29

Останні потуги Кремля, або Як російська економіка несеться у прірвуПогляд

05:20

Долар різко рвонув вгору: що відбувається на "чорному ринку"Відео

04:51

"Батьківщина - це не зад президента": лідер ДДТ Юрій Шевчук звернувся зі сміливою промовою до росіянВідео

04:21

Вакансії майбутнього: які професії будуть популярні в 2030 році

04:10

Неймовірна заміна хлібу: готуємо найсмачніший тонкий лаваш з 3 інгредієнтівВідео

03:40

Спеки не буде: синоптики розповіли, якою буде погода до кінця травняВідео

03:07

"В України буде 2-3 години, щоб зайняти Крим": Умеров назвав єдину умову повернення півостроваВідео

02:43

Мокра Кім Кардашьян в показала свої принади в "голому" бікіні

02:34

Які овочі можна заморожувати на зиму: 3 весняні рецепти

02:04

Коли війська окупантів в Україні видихнуться: прогноз військового експерта

01:34

Війна в Україні: В'ятрович пояснив історичну роль Володимира ЗеленськогоВідео

01:11

Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма показала повне оголення для обкладинки глянцю

Реклама
00:51

Прикмети на 19 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

"Економлять ракети": в Росії зізналися, що використовують лазерну зброю

00:33

Вріже нестерпне пекло: українців попередили про аномалію і назвали дати

00:26

Дмтрій Гордон розгромив рашистку Доліну за слова про нелюдів і фашизм в Україні

00:00

Кулеба різко дорікнув Європі через вступ України до ЄС

18 травня, середа
23:33

Дочка Путіна захищає татуся і "топить" за "русский мир": опубліковано листуванняФотоВідео

23:33

Коли закінчиться війна в Україні: Арестович здивував новою заявоюВідео

23:33

Роднянський збирається зняти аналог "Карткового будиночка", але вже про Путіна

23:29

Сенат США схвалив кандидатуру посла в Україні: що про неї відомо

23:21

"Їсти хочеться, особливо на ніч": Цибульська розповіла, як худне

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти