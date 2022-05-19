ЗСУ збили атаку військ РФ під Ізюмом: ворог не може оточити Донбас і переходить в оборону - Жданов

У районі Гуляйполя та Ізюма війська Росії змушені переходити в оборону - експерт / Генштаб ЗСУ

Окупаційна армія Росії розглядає Ізюмський напрямок Харківської області в якості важливого плацдарму для оточення Збройних сил України на Донбасі. В районі Ізюму загарбники намагаються наступати на Барвінкове, проте там українським військам вдалося провести контратаку і збити їх можливість для атаки. Для того, щоб взяти в кільце сили ООС, разом з угрупованням з-під Ізюму до Краматорська повинна була підійти ворожа група і з півдня від Гуляйполя. Однак завдяки успішним діям ЗСУ противника там теж було зупинено. Ситуація не дозволяє їм наступати в напрямку Сєвєродонецька або Краматорська, і змушує перейти в оборону. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Як повідомляє РБК-Україна, він розповів про те, що Ізюмський напрямок залишається важливим для окупантів – саме там росіяни зібрали до 20 батальйонних тактичних груп, які намагаються йти на Бервінково. Війська України збили їх наступальний потенціал, в результаті чого ворог змушений оборонятися.

читайте такожПутін може анексувати Донбас, Херсонщину та Запоріжчину і вибухнути ядерною загрозою - ISW"У районі Ізюму знаходиться найбільше скупчення ворожих військ - до 20 БТГр, які намагаються наступати на Барвінкове. Але там, у напрямку Барвінкового на Ізюм, українські війська провели контрудар, збивши наступальні дії окупантів. Наразі вони там перейшли до оборони", - сказав Жданов.

За його словами, з-під Ізюму російські війська збиралися наступати картою вниз на райони Донецької області, які знаходяться під контролем Києва.

Для розвитку наступу на Донбас і оточення там українських військ у той же час мало підійти вороже угруповання з півдня. Росіяни планували реалізувати задум накшталт Курської дуги часів Другої світової війни і оточити ЗСУ в зоні Операції об'єднаних сил. Ймовірно, вони збиралися дійти від Гуляйполя Запорізької області та від Ізюма Харківської області до Краматорська. Однак план не вдалося реалізувати, оскільки українські війська зупинили їх на обох напрямках.

"Їх первісний задум, швидше за все, полягав у тому, щоб дійти з півдня від Гуляйполя до Краматорська і від Ізюма до Краматорська. Те, що противника було зупинено під Ізюмом, не дозволяє їм розвивати наступ у напрямку Сєвєродонецька чи Краматорська. У районі Гуляйполя ми також завдали їм поразки, і вони перейшли до оборони", - підкреслив Олег Жданов.

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Наступ Росії на Донбас

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше заявив, що війська Росії поступово переходять до оборони на всіх напрямках фронту. Вони намагаються зайняти такі ділянки, на яких буде легше проводити оборонні дії. Спроби наступу проводяться тільки на Луганському та Ізюмському напрямках.

У Північноатлантичному альянсі вважають, що Україні вдалося переломити хід подій на війні з Росією. Наступ російських окупантів на Донбасі вже застопорився. У Києва є шанси на повернення захоплених у 2014 році районів Донецької та Луганської областей, а також Криму.

Експерти американського Інституту досліджень війни (ISW) вважають, що війська Росії, ймовірно, намагатимуться утримати лінію на захід від міста Вовчанськ на Харківщині. Просуватися там вони вже не можуть через невдачі на Ізюмському напрямку. Згідно з прогнозами фахівців, окупанти можуть остаточно залишити свої позиції на Харківщині. Найближчим часом може розпочатися контрнаступ сил ЗСУ в районі Ізюма.

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