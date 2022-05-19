Забирати авто у п'яних водіїв і віддавати їх ВСУ: у Раду внесли законопроект

В умовах воєнного стану автомобілі п'яних водіїв можуть відправити на потреби ЗСУ / Колаж Reuters, Інформатор

У Верховній Раді України з'явився законопроект, яким передбачається покарання за п'яне водіння у вигляді конфіскації транспортного засобу на потреби ЗСУ. Документ вже зареєстрували в парламенті.

Зокрема, в тексті законопроекту №7382 парламентарії пропонують внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, і доповнити його 130-ю статтю санкцією, яка передбачає конфіскацію автомобіля у тому випадку, якщо водій транспортного засобу перебуває за кермом у п'яному вигляді, наркотичному або іншому сп'янінні в умовах дії режиму надзвичайного або воєнного стану.

Депутати пропонують відправляти такі автомобілі на потреби підрозділів Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На Рівненщині віддали понад 200 автомобілів п'яних водіїв на потреби ЗСУ

У пресслужбі Рівненської обласної державної адміністрації ще на початку квітня повідомляли, що з 24 лютого в регіоні виявили 233 людини за кермом в стані сп'яніння. Стосовно порушників склали адміністративні протоколи.

Їхні автомобілі були вилучені правоохоронцями та передані Збройним силам України.

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Рада пропонує конфіскувати авто чиновників, які втекли від війни

У квітні в Раді з'явився законопроект № 7260 про військово-транспортний обов'язок чиновників високого рангу. Згідно з текстом документа, автомобілі, які державні службовці залишили біля вокзалів, аеропортів і доріг, тікаючи при цьому за кордон від війни, будуть передані Збройним силам України.

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