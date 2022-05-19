ЗСУ виходять на держкордон на Харківщині: рашистів вибили з 23-х населених пунктів

Застосування ЗСУ гаубиці М-777 на фронті / Скріншот відео посольства США в Україні

Збройні Сили України з 5 травня звільнили від російської окупації 23 населені пункти Харківської області, повідомив бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"На харківському напрямку з 5 травня вже звільнені 23 населені пункти з-під російської окупації. Ворог намагається стримати наступ наших військ", - розповів він, передає Укрінформ.

Представник Генштабу уточнив, що Росія не припиняє обстріли Чернігівської та Сумської областей, щоб відрізати ЗСУ від основних напрямків.

"Противник продовжує зосереджувати головні зусилля на веденні бойових дій на сході нашої країни. Його декларована мета так званого "другого етапу спеціальної операції" залишається без змін – окупація Донецької та Луганської областей в межах адміністративних кордонів", - зазначив він.

Громов додав, що зараз тривають активні бої на Сєвєродонецькому, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках, при цьому у ворога поступово вичерпується наступальний потенціал: "Так, на даний момент на Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії вздовж всієї лінії зіткнення. Противник завдає вогневого ураження із застосуванням мінометів, артилерійських систем, РСЗВ за підтримки авіації з метою нанесення втрат нашим військам, виснаження нашого особового складу, руйнування фортифікаційних споруд наших підрозділів".

читайте такожЗСУ зачищають Харківщину: рашистів вибили з селища біля кордону з РФ

Раніше повідомлялося про те, що Збройні Сили України звільнили від російських окупантів населений пункт Дементіївка в Харківській області.

Дивіться Новини Донбасу онлайн

Читайте ще: