"Усе це є вже": Світан зробив несподівану заяву про війська НАТО в Україні

За його словами, військовослужбовці країн НАТО вже давно допомагають Україні.

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Світан зробив несподівану заяву про війська НАТО в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Експерт розповів, що роблять військові НАТО в Україні

Чому вони дуже корисні для нас

Війська НАТО присутні на нашій території з 2014 року: натовські інструктори, натовські аташе та інші. Усе це військовослужбовці країн НАТО.

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Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Питання - у кількості та завданнях, які вони виконують. Здебільшого зараз військові вантажі супроводжуються натовськими військовослужбовцями, інколи аж до лінії бойового зіткнення, а потім передаються до військових частин: ми ж не просто так отримуємо озброєння на десятки й сотні мільярдів доларів - це озброєння йде в супроводі", - зазначив експерт.

За його словами, також військовослужбовці країн НАТО присутні і в забезпеченні.

"Деякі засоби ураження або системи ми не можемо експлуатувати без участі натовських військовослужбовців, оскільки є певні секретні ключі, які нам ніколи не передадуть, доки Україна не вступить до НАТО. Усе це є вже", - підсумував експерт.

Війна Росії та НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно ЗМІ дізналися про підготовку Альянсу до агресії РФ. Кремль може вдатися до нових гібридних атак проти Заходу, вважають журналісти.

Також стало відомо, що РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Крім цього, про загрозу нападу РФ попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, НАТО має готуватися до відбиття атак. Водночас він попередив, що всі ворожі нападки агресора можуть спровокувати запуск 5-ї статті Альянсу.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) - український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон 2014 року, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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