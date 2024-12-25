Україна може сама напасти на РФ: Кулеба висунув неочікуване попередження НАТО

Протягом наступного десятиліття в Україні, за словами Кулеби, можуть з’явитися політики та партії, які прагнутимуть помсти.

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​Кулеба вважає, що реваншистські сили в Україні можуть з'явитися за 10 років / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Що сказав Кулеба:

Реваншистські настрої в Україні можуть спричинити новий конфлікт із Росією

Путін нападе на НАТО лише у разі перемоги над Україною

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що у разі, якщо Україна не стане членом НАТО, це може призвести до майбутньої війни з Росією через реваншистські настрої. Про це він заявив в інтерв'ю для Kyiv Independent.

Ексміністр висловив думку, що невдоволення результатами переговорів може спровокувати зростання реваншистських настроїв як в Україні, так і в Росії.

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"Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати", — заявив колишній міністр.

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Протягом наступного десятиліття в Україні, за його словами, можуть з’явитися політики та партії, які прагнутимуть помсти.

Кулеба підкреслив, що перше покоління українських політиків після війни буде зосереджене на відбудові країни. Однак їхні наступники можуть прийти до влади з настроями на реванш, що потенційно здатне загострити конфлікт із Росією.

"Відвоювати території, змусити Росію нарешті заплатити… Коли ми піднімемося з колін економічно, ви будете бачити, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", — вважає Кулеба.

Він також зазначив, що уникнути нової війни можна, якщо Україна візьме на себе зобов'язання не провокувати союзників на ризик прямого конфлікту з РФ. На його думку, припинення вогню можливе й без вступу до НАТО, але це не стане гарантією завершення війни.

Кулеба застеріг, що Путін може ризикнути атакувати НАТО тільки в разі перемоги над Україною, адже військовий потенціал Альянсу залишається нездоланним для Росії.

Вступ України до НАТО - що відомо

Нещодавно Ентоні Блінкен заявив, що США просувають членство країни в Альянсі. Білий дім підтримує шлях України до НАТО та створили спеціальне командування для допомоги у здійсненні реформ, заявив держсекретар США.

Водночас, як писав Главред, голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував переговори Зеленського і Байдена. Він заявив, що лідери країн будуть говорити про вступ в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський також заявив, що він обговорить з Байденом запрошення до НАТО. країна не може бути членом НАТО зараз, але має шанс отримати запрошення, вважає президент.

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Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

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