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Путін може "протестувати" єдність НАТО: Пісторіус попередив про загрозу нападу РФ

Руслана Заклінська
23 грудня 2024, 08:30оновлено 23 грудня, 09:02
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За кілька років Росія може посилити свою армію до такого рівня, що буде здатна завдати удару по НАТО, наголосив Борис Пісторіус.
Путін може 'протестувати' єдність НАТО: Пісторіус попередив про загрозу нападу РФ
Росія може напасти на НАТО до 2030 року / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне із заяви Пісторіуса:

  • Росія може напасти на НАТО вже до 2029-2030 років
  • Окрім військового вторгнення, РФ може використовувати гібридні методи
  • Ігнорування загрози тільки збільшить її масштаб

Росія може здійснити напад на територію країн-членів НАТО вже найближчими роками. Альянсу необхідно готуватися до потенційної загрози. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Deutsche Welle.

За словами Пісторіуса, наразі прямий напад Росії на країни НАТО малоймовірний. Проте дії президента РФ Володимира Путіна свідчать про його довгострокові амбіції. Російська економіка перейшла на "воєнні рейки", тому за кілька місяців Росія виготовляє більше озброєнь і боєприпасів, ніж усі країни Євросоюзу разом за рік.

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"До 2029 або 2030 року Путін може настільки посилити свою армію, що Росія буде здатна завдати удару по НАТО. Ми повинні бути готові до того, що найближчими роками Путін може спробувати протестувати згуртованість НАТО шляхом вторгнення на тій чи іншій ділянці території Альянсу", - зазначив очільник Міноборони Німеччини.

Пісторіус наголосив, що країнам НАТО слід серйозно ставитися до цієї загрози, оскільки "якщо ми будемо ігнорувати загрозу лише тому, що вона викликає у нас дискомфорт, то вона не стане меншою, а лише збільшиться".

Гібридна загроза з боку РФ

Окрім прямого військового вторгнення, Пісторіус звернув увагу на гібридні загрози. Росія може зосередитись на атаках на критичну інфраструктуру, системи енергопостачання та діяльність у Північному й Балтійському морях. Також серед потенційних методів – втручання у вибори, кампанії дезінформації через соцмережі та підкуп політиків.

Глава Міноборони Німеччини наголосив, що ці заходи є частиною довгострокової стратегії Кремля, спрямованої на розкол і дестабілізацію Німеччини.

Напад РФ на НАТО - прогнози

Нагадаємо, глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль попередив, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. За його словами, йдеться про обмежену військову операцію, а не широкомасштабний напад.

Також генерал-майор Крістіан Фройдинг заявив, що Росія може відновити військовий потенціал до 2029 року, що створить загрозу агресії проти НАТО. Він підкреслив, що події в Україні можуть повторитися в інших країнах.

Як повідомляв Главред, країни НАТО збільшують оборонні витрати та модернізують армії, але про створення єдиної європейської армії поки не йдеться.

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Хто такий Борис Пісторіус?

Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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