Берлін не стоятиме осторонь: чи може армія НАТО з'явитися в Україні - Пісторіус

Про що йде мова:
- Пісторіус заявив, що не відправить військових в Україну до завершення війни
- Рішення про миротворців має бути прийняте парламентом
- Німеччина не залишиться незалученою щодо такий важливих питань
Німецькі солдати цілком можуть з'явитися в Україні, однак є важлива умова.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може уявити їхнє прибуття. Однак перш за все необхідне припинення вогню, цитує його слова ntv.
"Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир – і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву", – сказав Пісторіус.
За словами Бориса Пісторіуса, це рішення повинен прийняти парламент.
Міністр ще раз підкреслив, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не стоятиме осторонь та не залишиться незалученою.
Поява миротворців в Україні - останні новини
Нещодавно у Foreign Policy розповіли про сценарій миротворців в Україні. Йдеться про 90 тисяч "багнетів" із танками, ППО та авіацією.
Водночас, за даними Financial Times, Євросоюз не хоче вводити миротворців в Україну без підтримки США. Єврочиновники висувають довгострокові пропозиції щодо підтримки України, пише видання.
Як повідомляв Главред, також і британські війська можуть відправити в Україну. Країна НАТО допоможе Україні у навчанні військових, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
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Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією.
Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.
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