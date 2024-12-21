Берлін не стоятиме осторонь: чи може армія НАТО з'явитися в Україні - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини назвав умову для появи солдатів Німеччини на теренах України.

https://glavred.net/ukraine/berlin-ne-budet-stoyat-v-storone-mozhet-li-armiya-nato-poyavitsya-v-ukraine-pistorius-10624124.html Посилання скопійоване

Пісторіус назвав умову для появи миротворців ФРН в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що йде мова:

Пісторіус заявив, що не відправить військових в Україну до завершення війни

Рішення про миротворців має бути прийняте парламентом

Німеччина не залишиться незалученою щодо такий важливих питань

Німецькі солдати цілком можуть з'явитися в Україні, однак є важлива умова.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що може уявити їхнє прибуття. Однак перш за все необхідне припинення вогню, цитує його слова ntv.

відео дня

"Я хочу чітко заявити одну річ: поки війна не закінчиться, на українській землі не буде жодного німецького солдата. Виникає питання, коли має настати перемир'я або мир – і коли буде зрозуміло, як це виглядає. Наприклад, чи існуватиме лінія розмежування, буферна зона або миротворча зона, в якій збройні сили забезпечуватимуть мир? Як бачите, тут ще занадто багато відкритих питань, щоб зробити заяву", – сказав Пісторіус.

Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

За словами Бориса Пісторіуса, це рішення повинен прийняти парламент.

Міністр ще раз підкреслив, що Німеччина, як найбільша країна НАТО в Європі і найбільша економіка в Європі, не стоятиме осторонь та не залишиться незалученою.

Поява миротворців в Україні - останні новини

Нещодавно у Foreign Policy розповіли про сценарій миротворців в Україні. Йдеться про 90 тисяч "багнетів" із танками, ППО та авіацією.

Водночас, за даними Financial Times, Євросоюз не хоче вводити миротворців в Україну без підтримки США. Єврочиновники висувають довгострокові пропозиції щодо підтримки України, пише видання.

Як повідомляв Главред, також і британські війська можуть відправити в Україну. Країна НАТО допоможе Україні у навчанні військових, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Інші міжнародні новини:

Що передбачає ініціатива Макрона щодо миротворчої місії в Україні Президент Франції Еммануель Макрон висловив ідею розгорнути європейські війська для забезпечення дотримання режиму припинення вогню та гарантування безпеки в разі досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Ця пропозиція обговорюється на рівні Європейського Союзу та передбачає участь країн-членів у формуванні миротворчого контингенту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред