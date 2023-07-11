Брехав про втрату ноги на війні: подробиці скандалу з українцем у літаку Wizz Air

Виявилося, що чоловік ніколи не служив у ЗСУ і не воював на фронті.

https://glavred.net/ukraine/vral-o-potere-nogi-na-voyne-podrobnosti-skandala-s-ukraincem-v-samolete-wizz-air-10484839.html Посилання скопійоване

Під час скандалу в літаку українців збрехав, що втратив ногу на війні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook / Oleg Nikolenko

У Тель-Авів стався жорсткий скандал прямо в літаку Wizz Air. Українця з протезом вигнали з літака, тому що він не міг сісти в сидіння через інвалідність. Чоловік говорив, що він втратив ногу нібито на війні, захищаючи Україну. Однак речник МЗС України Олег Ніколенко здивував несподіваними подробицями на своїй сторінці в Facebook.

Виявилося, що цей чоловік взагалі не був військовим і навіть не воював на фронті. Він брехав про те, як саме втратив ногу. Чоловіка звуть Олександр і він отримав інвалідність в результаті аварії.

"Інвалідність він отримав в результаті ДТП багато років тому. Але він є українським громадянином, тому для нас було обов'язком надати йому допомогу", - повідомив Ніколенко.

відео дня

Однак попри це в МЗС переконані, що права українця в будь-якому випадку були порушені, адже авіакомпанія не виконала своїх зобов'язань перед пасажиром.

"Попри офіційні вибачення авіакомпанії, вважаємо, що права українського громадянина були порушені. Очікуємо завершення службового розслідування, притягнення винних до відповідальності та виконання авіаперевізником зобов'язань перед пасажиром. Будемо тримати це питання на контролі", - додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нібито український ветеран півтори години простояв на милицях і протезі в літаку. Він не міг сісти в крісло через протез. У результаті чоловіка назвали "неадекватним" і висадили з літака.

Нещодавно 9-річній українці з Гостомеля в США поставили новітній протез після того, як дитина втратила руку в результаті поранення, нанесеного російськими окупантами. Саші Філіпчук поставили роботизований біонічний протез.

Інші новини: