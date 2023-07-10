Наш ветеран півтори години простояв на милицях і протезі в літаку, його вигнали

Чоловік простояв півтора на вході в літак, його не пустили через протез і нібито "неадекватну" поведінку.

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Чоловік говорив, що летить додому після лікування / Колаж: Главред, скріншоти

Українського солдата-ветерана з ампутованою ногою висадили з літака в Тель-Авіві. Чоловік казав, що втратив ногу на війні і летить додому, до своєї сім'ї в Україну після лікування. Зрештою його зняли з рейсу. Відео, зняте очевидцем, завірусилося в соцмережах і викликало безліч обурених коментарів.

"Цей чоловік не зміг сісти на своє місце через протез. Він говорив, що позбувся ноги на війні і приїхав на лікування, що летить додому в Україну до своїх близьких. Все, що вони йому відповідали "ми намагаємося вирішити цю проблему / що ви приймали?". Чоловік простояв півтори години в кутку цього літака, йому навіть стілець не дали...", - пише очевидець, який виклав відео в соцмережах.

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За його словами, через півтори години чоловік впав і розбив руки.

Українського ветерана на милицях вигнали з літака, відео обурило соцмережі

"Йому не дали сісти, сказали, що він не адекватний. І в кінцевому підсумку вигнали його з рейсу", - пише автор відео.

Дивіться відео, як ветерана війни на милицях знімають з рейсу Wizz Air:

Згодом Угорська авіакомпанія Wizz Air попросила вибачення за зняття українського військового з протезом з рейсу Тель-Авів-Варшава. У компанії заявили, що екіпаж зобов'язаний переконатися в тому, що всі пасажири готові до польоту, оскільки "безпека є пріоритетом номер один" для компанії.

Також на інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ України. Спікер Олег Ніколенко зазначив, що формальні звернення до МЗС не надходили, і закликав українського ветерана вийти на зв'язок з Міністерством або посольством України в Ізраїлі.

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном - безумовний пріоритет", - запевнив представник.

Нагадаємо, у США 9-річній українці з Гостомеля Саші Філіпчук поставили роботизований біонічний протез після того, як дитина втратила руку в результаті поранення, нанесеного російськими окупантами.

Також повідомлялося, що українки Наталія Степаненко та її 11-річна дочка Яна, які втратили кінцівки через російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську, отримали в США новітні протези. Про це повідомив Львівський градоначальник Андрій Садовий.

"Вона була в пеклі і повернулася! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатний зупинити 11-річну дівчинку. Погляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!", - каже лікуючий лікар українок, американський реабілітолог Пітер Херш.

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