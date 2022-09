Окупанти прострелили руку: 9-річній українці з Гостомеля в США поставили новітній протез

Саша Філіпчук з біонічним протезом / скріншот

У США 9-річній українці з Гостомеля Саші Філіпчук поставили роботизований біонічний протез після того, як дитина втратила руку в результаті поранення, нанесеного російськими окупантами.

Дороге протезування для дитини в США оплатили благодійники. Тепер маленька українка, яка втратила руку після поранення на окупованій Київщині, вчиться жити в новій реальності, йдеться в матеріалі ТСН.

Носити роботизовану руку потрібно кілька разів на день по 40 хвилин. "Там є сенсори. Треба ворушити цією рукою, щоб сенсор доторкнувся. Коли сенсор доторкнувся, цей рух вплине на руку і рука теж почне рухатися", — розповідає Саша.

На біонічній руці дівчини вже привели красу - нафарбували нігті і наділи синьо-жовтий браслетик. Саша мріє про персні, який тримався б на механічному пальці. Вона вже вміє багато чого, але ще – звикає. При цьому вона з готовністю показує, як вона вміє виробляти колесо на одній руці.

Додамо, що на початку березня вони намагалися вирватися з окупації. Юлиного чоловіка - Сашиного вітчима - росіяни вбили. Мама з пораненою, змученою болем дитиною більше доби ховалися в підвалі. Тепер все це здається страшним сном.

"Вона у мене є. Значить, у мене є сенс жити і хочеться для неї кращого. У нас є ангел-охоронець. Я в цьому впевнена на 100%", – додала жінка.

Нагадаємо, Українки Наталія Степаненко та її 11-річна дочка Яна, які втратили кінцівки через російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську, отримали в США новітні протези.

Реабілітація у Наталії та яної буде тривалою. Сім'я буде жити в США, в Каліфорнії, близько року. Там українцям допомогли зняти житло і купити поліс медичного страхування. Українки отримали спеціальні протези завдяки програмі The Right to Walk Foundation.

Після лікування Степаненко планує повернутися в Україну. Однак їм і довгі роки знадобляться тривалі консультації лікарів.

