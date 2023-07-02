Британські лорди заявили, що Україну нібито "створив Черчіль та Сталін під час Другої світової війни".

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Лорди у Великій Британії зробили скандальні заяви про Україну / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

У Великій Британії спалахнув скандал через цинічні заяви двох членів верхньої палати парламенту. Вони оскандалились, заявивши, що "Україну створили Черчіль і Сталін". Про це повідомляє The Guardian.

Такі заяви зробили лорд Скідельські і лорд Балф під час прийому у російському посольстві з нагоди так званого "Дня Росії". Балф особисто підтвердив журналістам, що був присутній на заході. Однак він почав вигадувати, що лише мав якусь недбалу бесіду з російськими аташе з питань оборони.

Лорд нахабно заявив, що Україна нібито повинна піти на переговори з РФ та передати частину своїх територій.

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"Україна, якщо чесно - країна-бардак. Вона була сколочена Черчіллем і Сталіним ближче до кінця Другої світової війни", — сказав він.

Він цинічно назвав Крим російським і додав, що у Москви нібито "є законні претензії" на Донецьк та Луганськ.

Скідельські має російське коріння, але журналістів запевнив, що нібито виступає проти вторгнення РФ в Україну. Натомість він вирішив піти на банкет, щоб "показати свою повагу та прихильність до російського народу".

Відомо, що Скідельські був невиконавчим директором російської нафтової компанії "Русснефть" з 2016 до 2021 року. Після вторгнення РФ в Україну він написав листа, у якому нібито засудив його. Натомість він звинуватив Захід в тому, що він не пообіцяв РФ, що не буде розширюватись за рахунок України.