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"Ворогу варто задуматись": Повітряні сили встановили "червоні лінії" для літаків РФ

Руслана Заклінська
9 березня 2024, 23:56
Росія зменшить використання своїх літаків, проте ворог може шукати альтернативні шляхи для продовження атак, заявив Сергій Братчук.
'Ворогу варто задуматись': Повітряні сили встановили 'червоні лінії' для літаків РФ
Повітряні сили ЗСУ добряче залякали російську авіацію / Колаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, Міноборони РФ

Повітряні сили України встановили "червоні лінії" для російської авіації. Тепер окупанти мають добре думати, перш ніж використовувати тактичну авіацію на фронті. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук "24 каналу".

"Заява генерала Олещука про роботу на 150 кілометрах – це лише початок, але ворогу серйозно варто задумуватись, чи взагалі залітати на таку відстань. Така заява командувача Повітряних сил не з'явилась на порожньому місці. Це певна "червона лінія", тепер у нас є певні засоби ураження, які збиватимуть їхні літаки", - наголосив Братчук.

За його словами, ймовірно, Росія зменшить використання своїх літаків. Проте ворог може шукати альтернативні шляхи для продовження терористичних дій в Україні.

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"Ворог зараз проводить інформаційно-психологічну операцію, намагаючись переконати, що це діяли наші мобільно-вогневі групи. Мовляв, вони вже знають ці маршрути і "знищують" мобільні групи. Тому треба пам'ятати про інформаційну гігієну", - додав він.

'Ворогу варто задуматись': Повітряні сили встановили 'червоні лінії' для літаків РФ
Інфографіка: Главред

Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Ліквідація російських літаків

Нагадаємо, за даними Генштабу, впродовж повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 340 літаків. У лютому Україна відзначилась масовою ліквідацією російських літаків, за 2 тижні вдалось знищити понад 10 літаків РФ.

Також речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують КАБи, проте ці удари не припиняються.

Як повідомляв Главред, ракетні війська Повітряних сил вдарили по російських літаках на відстані понад 150 км. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про це у Telegram і зазначив, що триває перевірка результатів удару. Загалом після великих втрат, окупанти зменшили кількість ударів.

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