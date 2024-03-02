Армія України знищила 15-й російський Су-34 за останні два тижні

Російський багатоцільовий винищувач Су-35, за яким водночас полювали Повітряні сили України, ймовірно, встиг сховатися від нищівного удару військових.

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Бійці ЗСУ збили другий за два дні Су-34 ПКС РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, Defense.gov/John Hamilton

Українські військові збили черговий Су-34 російських окупантів. Про це заявив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

У своєму Telegram-каналі в суботу ввечері, 2 березня, він повідомив про те, що ЗСУ збили винищувач-бомбардувальник ВКС Росії Су-34. Ворожий літак знищено на східному напрямку.

Також він додав, що вдалося збити лише Су-34. Очевидно, Су-35, за яким полювали Повітряні сили, пішов.

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"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, лише один. Продовжуємо бити окупанта!" - написав Микола Олещук.

ЗСУ завдали удару по російських Су-34 і Су-35

Раніше Микола Олещук писав, що українські військові зенітними керованими ракетами завдали ударів по двох ворожих військових літаках.

Серед них він назвав і Су-35, який, вочевидь, і уникнув удару.

"Відбулося бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 і Су-35. Очікуємо підтвердження бажаного результату!" - говорив високопоставлений військовий.

Збито другий Су-34 за два дні

Раніше у Повітряних силах повідомляли, що 1 березня на східному напрямку було уражено російський бойовий літак Су-34.

"У п'ятницю, 1-го березня, близько 09.00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами", - зазначали у ПС ЗСУ.

Коротко про Су-34 / Інфографіка: Главред

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Бійці ЗСУ вражають російські Су-34

Сили протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ в останні тижні регулярно збивають російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Орієнтовно, йдеться вже про 15-й збитий Су-34 за останній час.

27 лютого у Повітряних силах повідомили про розтрощення російського Су-34. Літак російських окупантів знищили на східному фронті.

За декілька годин того ж дня Микола Олещук повідомив про збиття ще одного Су-34 ПКС РФ. Причому на тому ж східному напрямку.

29 лютого ППО ЗСУ за кілька годин знищили 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Один вночі, два інших - вранці.

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