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13 літаків за місяць: Ігнат зізнався, як ЗСУ вдалося влаштувати масовий літакопад

Руслана Заклінська
1 березня 2024, 18:11
Знищення російських літаків змусила окупантів думати, чи варто взагалі підлітати до фронту, сказав Юрій Ігнат.
13 літаків за місяць: Ігнат зізнався, як ЗСУ вдалося влаштувати масовий літакопад
У ПС розкрили, як вдалося знищити 13 російських літаків за місяць / Колаж: Главред, фото: ООС, facebook.com/yuriy.ignat

Росія ризикувала своїми літаками, підводячи їх ближче до фронту, під час авіаударів по Авдіївці. Це дозволило ЗСУ знищити значну кількість ворожої авіації. Про це розповів речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, ризиковані дії росіян допомогли ЗСУ знищити 13 літаків за місяць. Речник Повітряних сил зазначив, що масштабна ліквідація російських літаків змусила окупантів думати, чи варто взагалі підлітати до фронту.

"Кожен авіаналіт та удар авіаційною бомбою серйозно впливає на передню лінію. Ви маєте розуміти, які жахливі наслідки, коли прилітає бомба 500 кілограмів", - розповів він.

відео дня

Ігнат також підкресилив, що масова втрата літаків впливає й психологічно на російських окупантів.

13 літаків за місяць: Ігнат зізнався, як ЗСУ вдалося влаштувати масовий літакопад
Інфографіка: Главред

Що відомо про літак Су-34?

Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого".

Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Ліквідація російських літаків

Нагадаємо, за один ранок 29 лютого ЗСУ збили три винищувачі. Микола Олещук повідомив, що близько 9:00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів.

Також 29 лютого командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що українські військові збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Як повідомляв Главред, 23 лютого у Росії впав літак А-50, збитий під час спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ в районі Азовського моря. Уламки впали на території Краснодарського краю.

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Су-34 військовий літак російський літак літак збили війна Росії та України Юрій Ігнат
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