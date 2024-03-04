Літаки РФ втекли після 'cушкопаду': Ігнат розповів про кардинальну зміну ситуації в небі

Росія робить висновки після знищення російських літаків за останні дні, активність авіації ворога знизилась, розповів Юрій Ігнат.

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ЗСУ змушують окупантів тікати з повітряного простору України / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, Олександр Брамський/Суспільне, 18 окрема бригада армійської авіації

Після знищення російських літаків активність ворога в повітрі зменшилася. Окупанти менше застосовують керовані авіаційні бомби, проте ці удари не припиняються. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Ситуація змінюється. Після бойової роботи зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що сповістив командувач Повітряних сил ЗСУ, небо стало чистим... Відповідно, вони роблять висновки і втекли з нашого повітряного простору", - сказав він, наводячи повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Ігнат зазначив, що вночі кілька годин не спостерігалося жодної повітряної цілі в небі після того, як окупанти зрозуміли, що по них працюють. За його словами, минула ніч пройшла спокійно, хоча ворог продовжив атаки, використовуючи як балістичні, так і керовані авіаційні ракети.

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"Літаки з'явилися знову, завдали ударів і протягом минулої ночі. Протягом вчорашнього дня кілька десятків керованих авіабомб теж були спрямовані з різних напрямків...Ну і зараз бачимо на ранок уже кілька ударних груп Су-34 і Су-35, які можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках", - зауважив речник Повітряних сил.

Ігнат також наголосив, що "ворог звичайно робить висновки", окупанти зменшили активність застосування авіації із використанням керованих авіабомб, однак "все ж таки ці удари продовжуються".

Щодо літаків А-50 речник підкреслив, що вже сьомий день їх не помічено в небі після знищення другого такого російського літака. Він додав, що Росія має намір відновити літаки цього типу, які знаходяться на зберіганні, але тривалість цього процесу спрогнозувати важко.

"Вже день сьомий, якщо не помиляюся, він не з'являється ні в Ростовській області, ні в акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко. Але ці літаки їм вкрай потрібні, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави", - розповів Ігнат.

Що відомо про російський А-50 / Інфографіка: Главред

Що відомо про літак ДРЛО А-50 А-50 – радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління. Цей літак може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів Збройних Сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом, пише Вікіпедія.

Ліквідація російських літаків

Нагадаємо, 2 березня українські військові збили черговий Су-34 російських окупантів. ЗСУ зенітними керованими ракетами завдали ударів по двох ворожих військових літаках, один з яких уникнув удару. Орієнтовно, цей СУ-34 став 15 збитим літаком за два тижні.

Також 3 березня ПС не спостерігали жодного російського літака на сході України з вечора. Командувач Повітряних сил Микола Олещук наголосив, що це результат роботи Повітряних сил.

Крім цього, 29 лютого ЗСУ збили три винищувачі. Один вдалося ліквідувати вночі, а інші два - зранку.

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