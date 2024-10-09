ДРГ ворога виходили до Оскола: на Куп'янщині загострення, боєць ЗСУ зробив заяву

Ситуація на Куп'янському напрямку потребує уваги та необхідних рішень, сказав офіцер ЗСУ позивним "Алекс".

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Окупанти намагаються просунутися до річки Оскіл - DeepState / Колаж: Главред, фото: DeepState, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Російським окупантам вдалося досягти просування на деяких ділянках фронту на Куп'янському напрямку. Ворожі ДРГ уже неодноразово виходили до річки Оскіл. Ситуація потребує уваги та ухвалення рішень. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що росіянам вдалося просунутися поблизу Першотравневого. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи проникають у Вишневе.

"На Куп'янському напрямку загострення обстановки, яке також потребує уваги та вирішення", - сказав військовий. відео дня

Крім того, 8 жовтня він повідомляв, що в районі Першотравневого погіршилася обстановка.

"Противнику вчора вдалося продавити на цій ділянці і взяти кілька позицій під контроль", - говорив "Алекс".

Також боєць зазначав, що окупанти просунулися і в районі села Сенькове.

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Війська РФ посилили наступальну активність на Куп'янському напрямку, говорив 19 вересня командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрій Отченаш.

Росіяни намагаються просунутися, українські військові відбивають атаки.

Окупанти Росії прагнуть вийти до східного берега Оскола, зазначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Ворог розраховує створити вздовж річки оборонний фронт, після чого вивільнити сили і перекинути їх на інші напрямки.

Нещодавно російські війська намагалися зайняти плацдарм на лівобережжі від Куп'янська, але Силам оборони вдалося збити темпи їхніх атак, сказав 7 жовтня мандир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, окупанти намагалися там прорватися за допомогою броньованої та легкоброньованої техніки.

Куп'яньк - одна з головних цілей РФ у Куп'янському районі / Інфографіка: Главред

Що відомо про Куп'янськ і чому місто дуже важливе Куп'янськ - адміністративний центр Куп'янського району Харківської області. Другий найбільший залізничний вузол Харківщини. Також є великим вузлом автомобільних доріг. 27 лютого 2022 року, під час російського вторгнення, російські війська окупували Куп'янськ. 10 вересня 2022 року місто було звільнене від російських окупантів, пише Вікіпедія. При цьому окупанти досі продовжують тиск на Куп'янському напрямку.

Як пише Forbes, на південь від міста розташоване селище Куп'янськ-Вузловий, яке є великим залізничним вузлом - там сходяться гілки залізниці на п'яти напрямках. Північніше - на російські Бєлгород і Валуйки. На південний схід - на окуповані Сватове - Рубіжне - Попасну. Південно-західніше - на деокупований Святогірськ. На північний захід - на Харків. Ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов зазначає: ворога приваблює це місто, оскільки залізниця є основним транспортом російської військової логістики.

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