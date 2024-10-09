Ситуація змінюється щогодини: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ у Торецьку

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських військ не лише в Торецьку.

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Яка ситуація на фронті / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, 31 окрема механізована бригада

Речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова заявила, що російські війська продовжують просування по вулиці Центральній у Торецьку, де точаться запеклі бої. Ситуація змінюється буквально щогодини.

"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - зазначила вона в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Речниця також додала, що росіяни намагаються штурмувати позиції українських військ не лише в Торецьку, але й у районі Часового Яру, Нью-Йорка та на Сіверському напрямку.

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Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

За словами речниці, російські війська здебільшого застосовують тактику малих груп і рідко використовують техніку.

"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - зазначила Бобовнікова.

Вона додала, що проти українських військових воюють кадрові піхотні частини російської армії, спецпідрозділи та артилерія.

Ситуація на фронті - наступ РФ

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували під Торецьком і просунулись вперед. Українські військові змогли просунутись в межах населеного пункту Нью-Йорк та в західній частині Новогродівки, неподалік від Торецька Донецької області. Протягом 6 і 7 вересня російські війська продовжували наступальні дії біля Торецька.

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