ЗСУ доведеться відходити: Мусієнко розповів про важку ситуацію під Кураховим

Курахове стане потужним захисним редутом для ЗСУ.

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Що відбувається під Курахово / колаж: Главред, фото: 121 обр ТРО, 72 ОМБР

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що обвалу фронту, після виходу Сил оборони з Вугледару, немає й не буде. Бійці можуть відійти ближче до Курахового, якщо росіяни продовжать зберігати тиск.

"Обвал фронту немає і, я думаю, не буде. Єдине, що треба розуміти, якщо ворог зможе зберегти такий тиск, нам доведеться відходити ближче до Курахового, щоб з нових ділянок тримати оборону і намагатися зупинити РФ. Курахове стане потужним захисним редутом", - заявив Мусієнко для РБК-Україна.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Також Олександр Мусієнко додав, що ситуація на напрямку наразі перебуває під контролем. Водночас не можна сказати, що після захоплення Вугледару росіяни здобули стратегічну перспективу для того, щоб розвинути стрімкий темп наступальної операції.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація на фронті - захоплення Вугледару

Нагадаємо, що у ЗСУ розкрили плани ворога - куди можуть піти війська РФ після окупації Вугледара. Російські окупанти після захоплення Вугледара Донецької області можуть планувати наступ на Запорізькому напрямку. Уже можна побачити, як ворог активізується в районі Старомайорська.

У 72 ОМБр повідомили, що утримувати Вугледар не було можливості. Новий командир бригади Олександр Охріменко повідомив, що українські військовослужбовці виходили з Вугледара Донецької області, коли опинились вже в тактичному оточенні, а сили противника переважали в дев’ять разів.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, для чого росіяни захопили Вугледар. Все-таки українські військові й далі зможуть тримати під вогневим контролем залізничну гілку Волноваха - Мелітополь. Адже відхід відбувся не на велику відстань й ЗСУ матимуть можливість знищувати ворога.

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