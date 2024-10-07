Вдалось суттєво призупинити наступ: офіцер ЗСУ дав прогноз 'операцій' на Харківщині

Військовий повідомив, що ситуація на Харківщині залишається складною.

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Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: 121 обр ТРО, скріншот: deepstate

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко заявив, що на Куп'янському напрямку росіяни використовують велику кількість особового складу для штурмів. Нещодавно ворог намагався зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янська, однак Сили оборони призупинили наступ.

Федоренко також наголосив, що українські військові знищують фактично всю техніку росіян. Для повної стабілізації ситуації ЗСУ потрібно ударні безпілотники та техніка.

Командир батальйону розповів для 24 каналу, що ситуація на Харківщині залишається складною з огляду на інтенсивність ведення бойових дій та застосування ресурсу ворогом як живої сили, так і техніки.

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Минулого тижня росіяни мали завдання - здійснити масований прорив та зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янська за допомогою легко броньованої та броньованої техніки.

"Завдяки роботі Сил оборони в цей день було знищено майже всю техніку противника. Лише нашому батальйону "Ахіллес" вдалось знищити 20 одиниць техніки та підбити ще 20, які на наступний день ми допалювали на полі бою, щоб противник їх не забрав", - зазначив Федоренко.

Що відомо про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Окупанти, не маючи перевагу в техніці, використовують у великій кількості свій особовий склад. Вони наступають "хвилями": частина росіян іде, ЗСУ їх знищують і після цього наступають наступні. У такий спосіб ворог намагається витіснити українських військових з певних позицій.

"Противнику не вдалось провести масовані штурмові дії та зайняти плацдарм на лівобережжі Куп'янська. Він рухається повзучим наступом, витрачаючи неспівмірний ресурс живої сили та техніки. Силам оборони вдалось суттєво призупинити наступ", - наголосив командир батальйону.

Він також розповів, що загалом наступною метою окупантів є зайняття плацдарму на лівому березі річки Оскіл та витіснення Сил оборони з Куп'янська-Вузлового.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, що Дмитро Снєгирьов повідомив про те, що окупанти отримали нову ціль на Лимано-Куп’янському напрямку. Ситуація, яка відбувається на цьому напрямку, свідчить про плани окупантів щодо виходу в районі Лиманського напрямку - після захоплення населеного пункту Невське безпосередньо на Лиман.

ЗСУ затрофеїли унікальну російську зброю. 5 жовтня поблизу міста Часів Яр на Донеччині було збито великий російський безпілотник. За оцінками експертів, це новітній реактивний БПЛА С-70 "Охотник". Це суттєва втрата для ВКС РФ, адже таких безпілотників і реактивним двигуном існує лише кілька одиниць.

Військовий розкрив важку ситуацію на Куп'янському напрямку та заявив про те, що РФ почала активний наступ. Нараз на лінії, де оборону тримає бригада "Рубіж", ситуація достатньо напружена. Ворог намагається наступати значко активніше, ніж це було до цього, при тому із застосуванням техніки.

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