РФ за лічені дні піде в наступ на Запоріжжі: в ЗСУ розкрили підступний план ворога

Російські окупанти можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку орієнтовно через тиждень. Наразі ворог здійснює розвідувально-пошукові дії. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
"Щодо того, чи почали (росіяни - Главред) свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. Це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - розповів він.
Волошин зазначив, що війська РФ проводять рекогносцировку та розвідку, щоб виявити українські оборонні лінії та вогневі позиції.
"І в недалекому майбутньому - це буде приблизно 3-5 днів, а то і до тижня, розпочне вести ці штурмові дії малими групами піхоти для того, щоб захопити певні наші позиції та покращити своє тактичне положення, змінивши на власну користь конфігурацію бойового зіткнення", - зазначив речник.
За його словами, українська розвідка наразі не виявила великих наступальних угрупувань РФ. Волошин додав, що російські штурмові групи формуються з тих частин, що вже діють на цьому напрямку.
"Там, крім того, створюються ще такі підрозділи, які будуть проводити закріплення. Тобто штурмова група в складі невеликих груп піхоти від 5 до 10 чоловік будуть здійснювати штурми, а за ними далі будуть іти групи закріплення, які будуть тримати захоплені позиції, рубежі", - пояснив речник.
Хто такий Владислав Волошин?
Владислав Волошин - речник Сил оборони півдня, яке відповідає за південну ділянку лінії бойового зіткнення. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області.
Наступ РФ на Запоріжжі - що відомо
Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, РФ перекидає особовий склад на Запоріжжя і, ймовірно, активізує штурмові дії в найближчі дні. За його словами, в разі прориву російських сил на цьому напрямку, вони можуть взяти під контроль логістичні шляхи з Запоріжжя на схід України, де розташовані українські підрозділи.
Депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук запевнив, що російські війська не зможуть прорватися на Запорізькому напрямку. Хоча противник підсилює свої підрозділи і готується до штурмових дій, ситуація контрольована.
Раніше у ЗСУ попереджали, що російські війська готуються до збільшення штурмових дій на Запорізькому напрямку. Ворог формує штурмові групи в районі Приютного та отримав нову техніку для підтримки наступу.
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