Зачистили позиції РФ і звільнили полонених: ЗСУ контратакували на Харківщині

Ворога було відкинуто, а становище сил ЗСУ на займаній ділянці фронту - відновлено, розповіли українські бійці.

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Українські військові відбили позиції на Харківщині / Колаж: Главред, Фото: Facebook/azov.media4308

Третя окрема штурмова бригада повідомила про проведення успішних штурмових дій у Харківській області, внаслідок яких було звільнено полонених бійців ЗСУ.

Бійці бригади атакували противника, ліквідували ДРГ, а в результаті цих боїв відбили не тільки зайняті ворогом позиції, а й полонених, йдеться в повідомленні ОШБр у Telegram-каналі.

"Це військовослужбовці приданих сил і серед них: кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують медичну допомогу!" - уточнили в Третій штурмовій. відео дня

У бригаді заявили, що після стабілізаційних дій ворога було відкинуто, а положення сил бригади на займаній ділянці фронту - відновлено.

Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

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Раніше повідомлялося, що ЗСУзнищили бойовий потенціал РФ на Харківському напрямку. Окупанти не змогли провести повноцінний наступ на Харківському напрямку завдяки діям ЗСУ, тепер противнику варто виходити з цієї ділянки фронту.

Нагадаємо, раніше було названо головну проблему ЗСУ на Харківському напрямку. Українські воїни очікують посилення у вигляді систем протиповітряної оборони наземного базування на Харківському напрямку.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти продовжують свої спроби прорвати оборону українських військ у зоні оперативно-тактичного угруповання "Харків". У Вовчанську активізувалася ворожа повітряна розвідка з використанням дронів, а також переміщення особового складу.

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