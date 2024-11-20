РФ запустила ударні безпілотники: у Києві прогриміли вибухи

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У Києві прогриміли вибухи під час атаки ударних безпілотників країни-агресора РФ у ніч на середу, 20 листопада.
Про звуки вибухів у столиці України йдеться в повідомленні в Telegram Суспільного.
Раніше в Києві пролунала повітряна тривога. У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.
Зазначимо, що в Командуванні Повітряних сил ЗСУ раніше повідомили про те, що ударні безпілотники РФ фіксували в небі над Київською областю.
Удари РФ по Україні - останні новини по темі
Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.
Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.
Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.
Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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