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РФ запустила ударні безпілотники: у Києві прогриміли вибухи

Олексій Тесля
20 листопада 2024, 00:30оновлено 20 листопада, 01:38
1981
У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.
РФ запустила ударні безпілотники: у Києві прогриміли вибухи
У Києві попередили про атаку ударних дронів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

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  • У Києві чули вибухи
  • РФ атакує ударними дронами

У Києві прогриміли вибухи під час атаки ударних безпілотників країни-агресора РФ у ніч на середу, 20 листопада.

Про звуки вибухів у столиці України йдеться в повідомленні в Telegram Суспільного.

відео дня

Раніше в Києві пролунала повітряна тривога. У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.

Зазначимо, що в Командуванні Повітряних сил ЗСУ раніше повідомили про те, що ударні безпілотники РФ фіксували в небі над Київською областю.

РФ запустила ударні безпілотники: у Києві прогриміли вибухи
/ Инфографика: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

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Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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