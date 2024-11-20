РФ запустила ударні безпілотники: у Києві прогриміли вибухи

У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.

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У Києві попередили про атаку ударних дронів / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

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У Києві чули вибухи

РФ атакує ударними дронами

У Києві прогриміли вибухи під час атаки ударних безпілотників країни-агресора РФ у ніч на середу, 20 листопада.

Про звуки вибухів у столиці України йдеться в повідомленні в Telegram Суспільного.

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Раніше в Києві пролунала повітряна тривога. У Київській міській державній адміністрації закликали жителів пройти в укриття.

Зазначимо, що в Командуванні Повітряних сил ЗСУ раніше повідомили про те, що ударні безпілотники РФ фіксували в небі над Київською областю.

/ Инфографика: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

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