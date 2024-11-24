Заходили різними курсами: ворог атакував столицю та Київщину дронами, деталі

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Ворог атакував Київ та область
У столиці, попередньо, руйнувань немає
Небезпека для Київщини не минула
У неділю, 24 листопада, країна-агресор Росія атакувала Київ та Київську область безпілотниками. У столиці та області місцеві мешканці чули вибухи, а згодом в КМВА повідомили деталі.
"Сьогодні вночі збройні сили росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. В напрямку Києва БпЛА заходили різними курсами. Повітряна тривога в місті тривала понад 3 години", - йдеться у повідомленні.відео дня
За даними начальника КМВА Сергія Попка, Силам Оборони вдалося виявити та знешкодити понад десяток безпілотників. Також відомо, що ворогу не вдалося завдати шкоди місту - попередньо, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
"Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Зараз в столиці немає повітряної тривоги. Але в Київській області ще спостерігають ворожі БпЛА. Тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва", - додали в КМВА.
Водночас Київська обласна військова адміністрація попередила про роботу Сил протиповітряної оборони в Київській області, де тривога все ще триває.
Атаки ворожих дронів на Україну - що відомо
Ворог ледь не щодня завдає ударів по мирному населенню України безпілотниками. Так нещодавно країна-агресор Росія випустила по Україні 122 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Главред писав, що дрони РФ особливо часто атакують столицю та Київщину. Наприклад, 22 листопада, у Київській області було чути вибухи - там працювали сили ППО через зафіксований рух ворожих дронів.
Згодом з'ясувалося, що окрім Київської області у цей день окупанти атакували Суми. Там пролунало кілька потужних вибухів, унаслідок яких загинуло двоє людей. Ще 12 осіб дістали поранення.
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Хто такий Сергій Попко?
Сергій Попко - український військовик, генерал-полковник Збройних Сил України. Командувач Сухопутних військ України (2016—2019). Начальник Київської міської військової адміністрації (з 21 жовтня 2022 року), пише Вікіпедія.
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