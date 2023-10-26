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Ворог оборонятиметься максимум 2 місяці: генерал-майор - про потужну пастку в Криму

Ангеліна Підвисоцька
26 жовтня 2023, 23:08
Українські військові під час операції зі звільнення Криму будуть використовувати диверсійні групи, безпілотники і десантників.
ЗСУ, Ягун, російські окупанти
Крим є пасткою для окупантів / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, скріншот з відео, Міноборони РФ

Крим - справжня пастка для російських окупантів, які безпосередньо перебувають на півострові. Вони зможуть протримати оборону максимум 2 місяці. Про це під час чату на Главреді заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань нацбезпеки Віктор Ягун.

Він переконаний, що російська політика почне змінюватися на очах, як тільки ЗСУ увійдуть до Криму.

"Що відбуватиметься в Росії, як там реагуватимуть на входження ЗСУ до Криму, як російське керівництво виходитиме з цієї ситуації – це вже особиста справа противника. Хай там як, але все може посипатися в один день, це однозначно", - каже Ягун.

відео дня

Експерт вважає, що не варто очікувати широкомасштабного наступу на території Криму. На його думку, ЗСУ проводитимуть зачистку території. На території також працюватимуть десантники, диверсійні групи. Українські захисники знищуватимуть ворога за допомогою безпілотників.

"Тому, якщо хтось думає, що війни в Криму немає або вона може бути мінімізована, це не так", - додав Ягун.

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Удари по Чорноморському флоту РФ

Україна почала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму і Севастополя. Це сталося після того, як РФ заявила про "вихід" з "зернової угоди" і почала погрожувати ударами по цивільних судах.

Після цього стало відомо про те, що РФ відводить кораблі ЧФ до Новоросійська. Проте ворог все ще тримає у морі корабельне угруповання в 12 одиниць, яке розташоване у районі від східного Криму до Новоросійська.

Це призводить до того, що можливості окупантів падають. Окупанти вже кілька місяців займаються переміщенням кораблів, підводних човнів і штабної інфраструктури Чорноморського флоту РФ в Новоросійськ.

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війна в Україні вторгнення Росії Віктор Ягун новини Криму деокупація Криму контрнаступ ЗСУ
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