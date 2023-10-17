РФ виводить кораблі з Криму: можливості окупантів падають - ГУР

Російські окупанти виводять свої кораблі з Криму і відправляють їх до Новоросійська. Тепер можливості флоту РФ стають все меншими. Про це під час телемарафону заявив представник ГУР Андрій Юсов.
Окупанти вже кілька місяців займаються переміщенням кораблів, підводних човнів і штабної інфраструктури Чорноморського флоту РФ в Новоросійськ.
Водночас Юсов зазначив, що не можна сказати про те, що окупанти в паніці намагаються евакуювати все можливе якнайшвидше.
"Зрозуміло, що це не та панічна Втеча, на яку ми всі розраховували, але це вже ознака того, що можливостей у російського флоту стає менше. І навпаки, в українських Сил безпеки і оборони вони з'являються додаткові і обов'язково будуть використані ефективно", - сказав Юсов.
Удари по Чорноморському флоту РФ
Україна почала нову серію атак на Чорноморський флот біля Криму і Севастополя. Це сталося після того, як РФ заявила про "вихід" з "зернової угоди" і почала погрожувати ударами по цивільних судах.
"Жирними цілями" для ЗСУ стали бойові кораблі росіян, які РФ використовувала для ударів "Калібрами" по Україні. Так під ударом ЗСУ опинилися і патрульні судна.
Пізніше ЗСУ завдали потужний удар по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. Повідомлялося про те, що в результаті атаки загинуло понад 30 російських офіцерів.
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