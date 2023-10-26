Україна взимку отримає ракети дальністю 300 км - ЗМІ

Мова йде про ракети, вага бойової частини яких досягатиме 100 кілограм.

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Україна в січні отримає ракети дальністю 300 км / Колаж: Главред, фото: 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого

Україна може отримати потужну військову допомогу у вигляді ракет, які можуть бити по цілі на відстані до 300 км. Союзники можуть передати їх вже взимку. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила журналістка Голосу Америки Мирослава Гонгадзе.

Нові ракети з вагою бойової частини 100 кг очікуються вже в січні. Також планується переобладнання зенітних комплексів Бук.

"За даними високопоставлених чинів в Генштабі ЗСУ за результатами зустрічі військового командування України з військовим командуванням союзників, темпи постачання зброї Україні не зменшаться", – написала журналістка. відео дня

Допомога Україні та Ізраїлю від США

17 жовтня повідомлялося про те, що Байден планує попросити у Конгресу $100 млрд для України та Ізраїлю. Тоді з'явилась версія про те, що гроші будуть виділені в рамках спільного пакету допомоги Україні та Ізраїлю, щоб добитись схвалення ініціативи з боку "республіканців".

19 жовтня Байден виступив зі зверненням і заявив, що Ізраїлю потрібна допомогти в боротьбі з ХАМАС, а Україні – для відбиття військового нападу агресора Росії.

20 жовтня Байден запросив у Конгресу 61 мільярд доларів для України в рамках широкого пакету допомоги на 106 мільярдів доларів. З цих грошей більшу частину отримала б Україна, а Ізраїль - 14,3 мільярда доларів.

Згодом стало відомо про те, що у США блокують пакет допомоги Україні та Ізраїлю. Сенат Штатів може заблокувати пакет допомоги Києву та Єрусалиму через розбіжності в лавах сенаторів-"республіканців", пишуть американські журналісти.

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