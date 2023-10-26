Сильний вибух і вогняний стовп: у Славуті пошкоджено понад 1700 будівель - ОВА

Російські окупанти атакували Хмельницьку область "шахедами", які були збиті недалеко від Хмельницької АЕС.

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У Славуті пролунали потужні вибухи / фото: Telegram

Російські окупанти атакували дронами місто Славута на Хмельниччині. В результаті цього пошкоджено 1760 об'єктів інфраструктури. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

Таку цифру він озвучив згідно з першими підсумками підрахунку пошкоджень об'єктів в результаті атаки.

Окупанти пошкодили:

відео дня

282 багатоквартирних будинків,

1404 приватних будинків,

74 об'єкти інфраструктури (освітніх - 41; сфери охорони здоров'я - 6; закладів культури - 14; дві церкви).

"Як ми бачимо, є багато роботи з відновлення", - сказав Тюрін.

У мережі з'явилося відео з потужним вибухом. Як повідомляється, це було знято в Славуті в ніч на 25 жовтня. Варто зазначити, що редакція не може підтвердити його достовірність.

Дивіться відео вибуху у Славуті:

У Славуті пролунали потужні вибухи / фото: скріншот

Удар дронами біля Хмельницької АЕС

У ніч на 25 жовтня Росія вдарила дронами по території Хмельницької АЕС. Вибухом пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через це Славута та Нетішин залишилися без світла. Також тимчасово знеструмлені були споживачі в Кіровоградській, Чернігівській та Київській областях.

Повідомляється, що для удару окупанти застосували 11 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами і засобами протиповітряної оборони України знищено всі ворожі БПЛА.

Пізніше з'явилися подробиці про постраждалих. У реанімації опинилися двоє людей, вони у важкому стані.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку окупантів на Хмельниччину та заявив, що мішенню була АЕС.

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