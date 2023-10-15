РФ відводить кораблі ЧФ до Новоросійська: чи є ризик ракетних ударів по Україні

Для кораблів агресора Росії немає місць для безпечного базування, і випадок з "Оленегірським гірником" це вже показав, сказала Наталія Гуменюк.

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Загроза ракетних ударів РФ по Україні залишається високою - Гуменюк / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

Країна-окупант Росія в умовах загрози з боку армії України перебазує свої кораблі із захопленого Севастополя до Новоросійська. На даний момент у Чорному морі корабельне угруповання окупантів становить 12 одиниць, є і носій ракет Калібр. Загроза обстрілів української території, як і раніше, залишається високою. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що Росія перекидає кораблі Чорноморського флоту до Новоросійська. Проте ворог все ще тримає у морі корабельне угруповання в 12 одиниць, яке розташоване у районі від східного Криму до Новоросійська. Один із кораблів показує обстановку в Азовському морі.

"Серед Чорноморського угруповання є ракетоносій. Він підводний і може бути споряджений до 4 ракет типу "Калібр", - зазначила Гуменюк.

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Загроза ракетних ударів по Україні залишається високою

У відповідь на питання про те, чи вплине тиск ЗСУ на кораблі Чорноморського флоту РФ на здатність окупантів завдавати ударів по Україні, вона сказала, що рівень загрози залишається високим.

"Треба пам'ятати, що загроза досить висока. Але передислокація Чорноморського флоту дійсно спрямована ближче до Новоросійська, хоча пам'ять у них коротка. "Оленегірський Гірник" знаходився там, тому і не така це вже безпечна відстань", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація в Чорному морі

На початку жовтня в американському Інституті вивчення війни заявили, що Росія перекинула 14 кораблів до Новоросійська. На думку аналітиків, російські окупанти переводять кораблі в тил, оскільки побоюються ударів по їхніх позиціях у захопленому Криму з боку Сил оборони України.

У ВМС України назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях біля берегів Севастополя. За словами речника Військово-морських сил Дмитра Плетенчука, українські війська уразили російський корабель "Павло Державін". Він отримав два пошкодження.

У розвідці Британії дізналися про плани Росії щодо блокади морської торгівлі України. На думку аналітиків британського Міноборони, росіяни не готові пожертвувати своїм Чорноморським флотом, тому навряд чи будуть продовжувати блокаду українського експорту.

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