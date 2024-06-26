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Відродили з часів Другої світової: РФ могла сформувати нову армію для війни в Україні

Анна Ярославська
26 червня 2024, 06:57
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Російська окупаційна армія зараз проходить масштабні реформи, включно зі створенням нових загальновійськових з'єднань армійського рівня.
армія рф, противник
РФ могла сформувати нову армію для війни в Україні - ISW / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

Країна-агресор Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 25 червня.

Експерти ISW зазначили, що представник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії".

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин також повідомив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) і "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на харківський напрямок, аби компенсувати важкі російські втрати.

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Нещодавно ISW отримала повідомлення про те, що російські військові перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не зафіксувала жодних повідомлень про російську "51-шуармію".

У ISW зазначили, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-й армії".

"Російська армія зараз проходить масштабні реформи, включно зі створенням нових загальновійськових з'єднань армійського рівня, і посилання українських джерел на "51-шу армію" може бути раннім індикатором того, що Росія сформувала ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Сили оборони України змогли відновити деякі втрачені позиції та контратакувати в місті Вовчанськ Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 24 червня.

На Харківщині в районі населеного пункту Липці все ще тривають бойові дії, проте про жодні прориви окупантів не йдеться. А Сили Оборони успішно контратакують, що дає змогу поступово відбивати позиції в армії РФ. Про це 25 червня розповів депутат Харківської міської ради Артем Ревчук.

Представник ОТГВ "Харків" Юрій Повх заявив, що стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не може просуватися далі. Війська РФ втрачають особовий склад у безуспішних атаках.

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