Країна-агресор Росія могла сформувати ще одну загальновійськову армію для розгортання в Україні. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни за 25 червня.

Експерти ISW зазначили, що представник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії".

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин також повідомив, що російські війська мають намір перекинути частини 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) і "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії" на харківський напрямок, аби компенсувати важкі російські втрати.

Нещодавно ISW отримала повідомлення про те, що російські військові перекинули частини 155-ї бригади морської піхоти та 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") із заходу та південного заходу від Донецька на Харківський напрямок, але не зафіксувала жодних повідомлень про російську "51-шуармію".

У ISW зазначили, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-й армії".

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.