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Окуповувати Крим стане важче: удари ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ - ISW

Марія Николишин
25 червня 2024, 10:57
89
Удари ЗСУ по мосту засобами далекого радіусу дії розірвуть важливий канал зв'язку для російських сил, вважають аналітики ISW.
Окуповувати Крим стане важче: удари ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ - ISW
Удари ЗСУ можуть зруйнувати плани окупантів в Криму / колаж: Главред, фото: Most.life, Вікіпедія

Керченський міст, що з'єднує Росію та Крим залишається важливим для підтримки окупації півострова. Якщо удари ЗСУ засобами далекого радіусу дії зруйнують об'єкт, тоді здатність російських військ підтримувати окупацію знизиться. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські офіційні особи нещодавно заявили, що російські сили скоротили транспортування військової логістики через Кримський міст, імовірно через зусилля щодо створення логістичних ліній, що з'єднують материкову частину Росії та окупований Крим через окуповані південні райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Але, міст через Керченську протоку, ймовірно, залишається важливим для збереження російської окупації Криму", – повідомляють аналітики.

У звіті підкреслюється, що удари ЗСУ по мосту засобами далекого радіусу дії розірвуть важливий канал зв'язку для російських сил, які базуються в окупованому Криму. Це, ймовірно, ускладнить їхню здатність підтримувати окупацію та базування на півострові.

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Крім того, руйнація Кримського мосту змусить російських військових покладатися на довгий маршрут уздовж північного узбережжя Азовського моря і посилить уразливі місця для ЗСУ.

Аналітики ISW також навели слова голови ГУР МО України Кирила Буданова, який говорив про логістичний ланцюжок. За його словами, достатня кількість наданих США ракет великої дальності ATACMS можуть дозволити ЗСУ завдати удару по Керченському мосту та розірвати важливу російську наземну лінію зв'язку між окупованим Кримом та Росією.

"Буданов сказав, що Україна може ізолювати окупований Крим, який російські військові використовують як тиловий плацдарм, шляхом нанесення ракетних ударів великої дальності ATACMS по мосту через Керченську протоку", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Окуповувати Крим стане важче: удари ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ - ISW
Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Удари ЗСУ по Кримському мосту - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кримський міст - больова точка диктатора Путіна на тимчасово окупованому півострові.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що незаконно збудований Росією Керченський міст потрібно знищити, адже в разі певних ситуацій окупанти можуть задіяти його на шкоду ЗСУ.

До того ж, розміщення старих барж уздовж Кримського мосту навряд чи допоможе окупантам захистити його від українських атак, заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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