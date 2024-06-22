РФ не може просуватися, втрати колосальні: в ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

Стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не може просуватися далі. Війська РФ втрачають особовий склад у безуспішних атаках. Про це розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону.
"У нашій зоні відповідальності за минулу добу боєзіткнень не відбулось взагалі і станом на ранок, прямих атак російських військ не відбувалося. Водночас ворог наніс 21 авіаційний удар, 16 ударів дронами-камікадзе та здійснив 311 обстрілів в бік наших позицій", - повідомив Повх.
За його словами, за минулу добу окупанти втратили на Харківському напрямку 63 солдати вбитими і пораненими, а також два танки, чотири автомобілі та одну одиницю спецтехніки. Сили оборони знищили 18 укриттів російських загарбників та один пункт управління безпілотниками.
Повх зауважив, що інтенсивність бойових зіткнень змінюється. Росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів.
"На нашому напрямку це відбувається вкрай часто. Зараз стало відомо про те, що ворог здійснює чергову ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська. А також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ. Вони перекидаються зі стратегічної глибини російської території", - зазначив речник ОТУВ "Харків".
Російські окупанти намагаються підсилити своє угрупування на Харківському напрямку, перекидаючи сили з інших напрямків. Але через посилення можливостей української артилерії, ворог зазнає значних втрат у техніці.
Повх зауважив, що в районі Вовчанська окупанти змушені використовувати важку техніку лише фрагментарно. ЗСУ успішно відпрацьовують FPV-дронами та артилерією, знищуючи спецтехніку ворога. Речник наголосив, що стабілізація ситуації на Харківському напрямку означає, що війська РФ не можуть просуватися далі.
"Безумовно, видихати ми будемо після нашої перемоги," - підсумував він.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини.
Наступ росіян на Харківщині - що відомо
Нагадаємо, невдалий наступ російської армії на Харківщині призвів тільки до значних втрат у техніці та живій силі окупантів. Зараз українські оборонці здійснюють контратаки, зачищаючи окремі напрямки на Харківщині, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Також окупанти призупинили активні бойові дії на Харківському напрямку. Росіяни намагаються вивести свої непрацездатні підрозділи з районів Вовчанська, Тихого і Глибокого, зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Як повідомляв Главред, на Харківщині ЗСУ зупинили наступ російських окупантів біля селища Борова. Росіяни намагаються підсилити свої ряди, але українські війська успішно ліквідовують живу силу та техніку ворога.
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