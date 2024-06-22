РФ не може просуватися, втрати колосальні: в ЗСУ розкрили ситуацію на Харківщині

Росіяни здійснюють ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, оскільки окупанти несуть значні втрати, розповів Юрій Повх.

https://glavred.net/ukraine/rf-ne-mozhet-prodvigatsya-poteri-kolossalnye-v-vsu-raskryli-situaciyu-na-harkovshchine-10575110.html Посилання скопійоване

Росіяни зменшують інтенсивність бойових дій через втрату боєздатності / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 103-тя окрема бригада територіальної оборони Збройних Сил України

Стабілізація фронту на Харківському напрямку означає, що ворог не може просуватися далі. Війська РФ втрачають особовий склад у безуспішних атаках. Про це розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону.

"У нашій зоні відповідальності за минулу добу боєзіткнень не відбулось взагалі і станом на ранок, прямих атак російських військ не відбувалося. Водночас ворог наніс 21 авіаційний удар, 16 ударів дронами-камікадзе та здійснив 311 обстрілів в бік наших позицій", - повідомив Повх.

За його словами, за минулу добу окупанти втратили на Харківському напрямку 63 солдати вбитими і пораненими, а також два танки, чотири автомобілі та одну одиницю спецтехніки. Сили оборони знищили 18 укриттів російських загарбників та один пункт управління безпілотниками.

відео дня

Повх зауважив, що інтенсивність бойових зіткнень змінюється. Росіяни знижують активність через втрату боєздатності підрозділів.

"На нашому напрямку це відбувається вкрай часто. Зараз стало відомо про те, що ворог здійснює чергову ротацію своїх підрозділів в районах Тихого, Глибокого та Вовчанська. А також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи 9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ. Вони перекидаються зі стратегічної глибини російської території", - зазначив речник ОТУВ "Харків".

Російські окупанти намагаються підсилити своє угрупування на Харківському напрямку, перекидаючи сили з інших напрямків. Але через посилення можливостей української артилерії, ворог зазнає значних втрат у техніці.

Повх зауважив, що в районі Вовчанська окупанти змушені використовувати важку техніку лише фрагментарно. ЗСУ успішно відпрацьовують FPV-дронами та артилерією, знищуючи спецтехніку ворога. Речник наголосив, що стабілізація ситуації на Харківському напрямку означає, що війська РФ не можуть просуватися далі.

"Безумовно, видихати ми будемо після нашої перемоги," - підсумував він.

Наступ росіян на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, невдалий наступ російської армії на Харківщині призвів тільки до значних втрат у техніці та живій силі окупантів. Зараз українські оборонці здійснюють контратаки, зачищаючи окремі напрямки на Харківщині, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Також окупанти призупинили активні бойові дії на Харківському напрямку. Росіяни намагаються вивести свої непрацездатні підрозділи з районів Вовчанська, Тихого і Глибокого, зазначив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Як повідомляв Главред, на Харківщині ЗСУ зупинили наступ російських окупантів біля селища Борова. Росіяни намагаються підсилити свої ряди, але українські війська успішно ліквідовують живу силу та техніку ворога.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред