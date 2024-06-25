УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіян накрили "Градом": на півдні ЗСУ знищили 5 човнів РФ і "жирну" ціль

Олексій Тесля
25 червня 2024, 12:30
378
Росіяни зазвичай використовують човни для спроб перекинути живу силу на острови.
Місто
ЗСУ вдарили по ворогу з "Граду" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/UALandForces

Українські захисники ліквідували щонайменше 5 човнів російських окупантів, а також ще одну "жирну ціль", розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, вдалими діями українські захисники відзначилися на Таврійському напрямку завдяки ударам "Град БМ-21".

Представник ВМС уточнив, що росіяни зазвичай використовують човни для спроб перекинути живу силу на острови.

відео дня

За його словами, за допомогою цих човнів росіяни здійснюють переміщення між позиціями, перекидати БК, евакуювати своїх 200-х і 300-х.

"Серед малих острівців на цьому напрямку - це засіб пересування", - додав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удари по окупантах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ накрили вогнем із HIMARS окупантів на Півдні. Українські розвідники виявили місце зосередження військ РФ, де окрім живої сили було багато техніки противника. Після чого по ворогу завдали кілька ударів.

Нагадаємо, нещодавно на Півдні ЗСУ завдали ударів по більш ніж 20 одиницях озброєння та кількох командних пунктах ворога. Окупанти також втратили цілу роту.

Раніше в РФ недалеко від кордону з Сумською областю було знищено військову колону російських окупаційних сил унаслідок ударів FPV-дронів. ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів і на Харківському напрямку, де напередодні на підступах до Вовчанська знищили танк Т-62.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росіян накрили "Градом": на півдні ЗСУ знищили 5 човнів РФ і "жирну" ціль

Росіян накрили "Градом": на півдні ЗСУ знищили 5 човнів РФ і "жирну" ціль

12:30 Україна
Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС

Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС

12:00 Україна
У РФ підірвали польовий склад боєприпасів: у ГУР розкрили деталі спецоперації

У РФ підірвали польовий склад боєприпасів: у ГУР розкрили деталі спецоперації

11:31 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Уже ніколи не станцює : на фронті загинув відомий український хореограф 9460

"Уже ніколи не станцює": на фронті загинув відомий український хореограф

У Криму повномасштабна війна : РФ прикривається цивільними – Офіс президента 8542

"У Криму повномасштабна війна": РФ прикривається цивільними – Офіс президента

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни 8253

РФ готує масований удар по Україні: Буданов назвав імовірні терміни

Удари дронами по кораблях в Азовському морі: в ГУР анонсували сюрпризи для РФ 3352

Удари дронами по кораблях в Азовському морі: в ГУР анонсували "сюрпризи" для РФ

Останні новини

14:25

Ракети є червоною лінією: Франція може залишити Україну без необхідної допомоги

13:57

Китайський гороскоп на завтра 26 червня: Свині - будьте обережні, Драконам - нова робота

13:52

Оновлення даних в ТЦК: у Міноборони назвали кількість придатних до мобілізації

13:44

Звичайна тітка: росіяни висміяли Лорак без макіяжу

13:38

"Дивна ситуація": український ведучий розніс втікача Олега Винника

Україна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – ЯгунУкраїна не зупиниться, доки не вийде на кордони 1991-го року, після 2025-го РФ чекає занепад – Ягун
13:26

Два "Панцири" злетіли в повітря: у НГУ назвали напрямок потужного удару по РФФото

13:12

Середина місяця буде найгіршим часом: названо головні небезпеки на липень 2024Відео

12:57

Гороскоп на завтра 26 червня: Близнюкам - сильна перевтома, Левам - сюрпризи

12:55

Євро 2024 Україна - Бельгія: анонс вирішального матчу, прогноз букмекерів, де дивитися

Реклама
12:49

"Нізащо не їжте їх": садівник розповів, чому на городі ростуть гриби

12:30

Росіян накрили "Градом": на півдні ЗСУ знищили 5 човнів РФ і "жирну" ціль

12:21

Змінилося обличчя: як уперше проявилася хвороба Заворотнюк

12:00

Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄСВідео

11:53

План звільнення Донбасу: Черник здивував прогнозом закінчення війни в Україні

11:50

Пам'ять зраджує: розкрито подробиці травм 73-річної сестри Чарльза III

11:34

Іспанія відправила Україні другу партію ракет для Patriot - El Mundo

11:31

У РФ підірвали польовий склад боєприпасів: у ГУР розкрили деталі спецоперації

11:24

"Бреше": Алсу в коментарях вивела на чисту воду коханку чоловіка

11:22

"Ситуація складається на нашу користь": ЗСУ повертають території Харківщини

11:18

Перерахунок пенсій у червні: хто отримуватиме доплату в 570 грн

Реклама
11:16

Слідом за Джолі-Піттами: донька Тома Круза відмовилася від його прізвища - ЗМІ

10:57

Окуповувати Крим стане важче: удари ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ - ISW

10:50

Чому влада РФ сама спровокувала стрілянину в ДагестаніПогляд

10:46

Китайський гороскоп на липень 2024: Кроликам - гарний дохід, Зміям - відпочинок

10:36

Радники Трампа придумали, як закінчити війну в Україні: у Reuters розкрили деталі

10:35

Продавали землю задешево: на Закарпатті затримали мера Мукачева та голову райадміністрації

10:35

РФ вдарила КАБами по житлових будинках Харкова, є "прильоти" і руйнування

09:55

Список броньованих від мобілізації розширено Кабміном: хто потрапив під рішення

09:52

Гуркіт і вибухи в Бєлгороді: росіяни скаржаться на масовану атаку дронівВідео

09:48

Гороскоп на липень 2024: Ракам - доленосний місяць, Близнюкам - упевненість

09:40

"Було багато брехні": Тетяна Лазарєва розговорилася про зраду ексчоловіка

09:32

Після скандалу в Дніпрі: нардепу Тищенко оголосили про підозру - ДБРФото

09:13

Кортеж Орбана потрапив у ДТП у Німеччині: є жертва

09:00

Руслан Кравченко ініціював кримінальні справи на підрядників за розкрадання коштів на відбудові Київської області

08:57

Продовжити діалог з Путіним: Макрон виявив готовність відновити зв'язки з РФ

08:35

"Нехай припиняє війну": у США жорстко відповіли на скарги РФ через жертви у Криму

08:10

Важкі американські вибори президентаПогляд

08:03

ЗСУ контратакували армію РФ і просунулися у Вовчанську — ISW

07:05

Стратегія успіху України у війні проти РФ: у США назвали три кроки

06:10

Росія влаштувала ганьбу своїм спортсменамПогляд

Реклама
05:46

Гороскоп на липень 2024 для Овнів: радість, важливе знайомство, хороші новиниВідео

05:05

Путіністка-дружина Пєскова зізналася, що споювала Заворотнюк перед смертю

05:00

Русальний тиждень після Трійці: що категорично не можна робити в ці сім днів

04:35

Тільки найуважніші знайдуть кита серед слонів за 8 секунд: надзвичайно складна загадка

04:00

"Не маю до неї жодного стосунку": кохана Мурата Налчаджиоглу розповіла, як ставиться до його доньки

03:28

Путін піднімає ставки у війні проти України: до чого готується диктатор

03:10

РФ хотіла бити по Харкову з гармат: ЗСУ розбили 40-тисячне угруповання ворога

02:40

Зібров показав, як у компанії Поплавського святкував день народження

02:00

Фінанси підуть вгору, а удача посміхнеться: найкращі дні в липні 2024 - РоссВідео

01:37

Як відмити вікна від жовтих плям – ідеальний лайфхак для всіх

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти