Росіян накрили "Градом": на півдні ЗСУ знищили 5 човнів РФ і "жирну" ціль

Росіяни зазвичай використовують човни для спроб перекинути живу силу на острови.

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ЗСУ вдарили по ворогу з "Граду" / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook/UALandForces

Українські захисники ліквідували щонайменше 5 човнів російських окупантів, а також ще одну "жирну ціль", розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Як підкреслив він у коментарі 24 Каналу, вдалими діями українські захисники відзначилися на Таврійському напрямку завдяки ударам "Град БМ-21".

Представник ВМС уточнив, що росіяни зазвичай використовують човни для спроб перекинути живу силу на острови.

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За його словами, за допомогою цих човнів росіяни здійснюють переміщення між позиціями, перекидати БК, евакуювати своїх 200-х і 300-х.

"Серед малих острівців на цьому напрямку - це засіб пересування", - додав Плетенчук.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Удари по окупантах РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ накрили вогнем із HIMARS окупантів на Півдні. Українські розвідники виявили місце зосередження військ РФ, де окрім живої сили було багато техніки противника. Після чого по ворогу завдали кілька ударів.

Нагадаємо, нещодавно на Півдні ЗСУ завдали ударів по більш ніж 20 одиницях озброєння та кількох командних пунктах ворога. Окупанти також втратили цілу роту.

Раніше в РФ недалеко від кордону з Сумською областю було знищено військову колону російських окупаційних сил унаслідок ударів FPV-дронів. ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів і на Харківському напрямку, де напередодні на підступах до Вовчанська знищили танк Т-62.

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