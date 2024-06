ЗСУ контратакували армію РФ і просунулися у Вовчанську — ISW

Сили оборони України змогли відновити деякі втрачені позиції та контратакувати у місті Вовчанськ Харківської області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 24 червня.

Як пишуть експерти ISW, українські сили контратакували та нещодавно відновили деякі тактичні позиції на північний схід від міста Харкова.

"Геолокаційні кадри свідчать, що українські сили ведуть стрілецькі бої з ЗС РФ у північно-східному Вовчанську (на північний схід від Харкова), що вказує на те, що українські сили відновили обмежені позиції вздовж вулиці Хлібороба", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Сили оборони відновили позиції у центрі Стариці (на північний схід від міста Харків та на південний захід від Вовчанська).

Тим часом російські військові повідомляли, що ЗСУ безуспішно контратакували на північ від Харкова поблизу Глибокого і в напрямку до Липців та у Вовчанську 23 і 24 червня.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про те, що на Харківському напрямку окупанти шість разів намагалися атакувати позиції Сил оборони в районах Вовчанська та Липців, але успіху не мали.

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили сім атак ворога поблизу Сіньківки, Стельмахівки та Піщаного. Ситуація – під контролем сил оборони.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.