Банки не працюватимуть: скільки готівки варто підготувати українцям на випадок блекауту

Фахівці радять створити невеликий резерв готівки, який дозволить прожити хоча б тиждень-два без доступу до банківських сервісів.

https://glavred.net/ukraine/banki-ne-budut-rabotat-skolko-nalichnyh-stoit-podgotovit-ukraincam-na-sluchay-blekauta-10713809.html Посилання скопійоване

Яку суму варто тримати вдома на випадок відключень світла / Колаж: Главред, фото: Freepik, ua.depositphotos.com

Ключове:

Готівка - критично важлива під час блекаутів

Рекомендується мати гроші, яких вистачить на 1–2 тижні

відео дня

Через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України відключення електроенергії стали буденністю. Для багатьох родин це вже не тимчасова незручність, а нова реальність, до якої потрібно готуватися заздалегідь - морально, матеріально і фінансово.

Готівка - головний інструмент виживання

Коли банкомати та термінали не працюють, єдиним надійним способом розрахунку залишається готівка. У Центрі стратегічних комунікацій радять мати вдома аварійний запас грошей - приблизно на 1–2 тижні. Для сім’ї з щоденними витратами близько 1000 гривень це становить 10–15 тисяч гривень. Купюри бажано мати різного номіналу - це спрощує розрахунки у транспорті, на ринку чи в невеликих магазинах.

Що ще варто мати під рукою

Зв’язок : запишіть важливі номери на папері та поясніть дітям, де їх знайти.

: запишіть важливі номери на папері та поясніть дітям, де їх знайти. Аптечка : ліки для щоденного вжитку + базовий набір від застуди, болю.

: ліки для щоденного вжитку + базовий набір від застуди, болю. Документи : копії паспортів, ІПН, медичних довідок у водонепроникному пакеті.

: копії паспортів, ІПН, медичних довідок у водонепроникному пакеті. Їжа та вода : запас питної води (3 л на людину) та технічної (10–12 л), продукти тривалого зберігання.

: запас питної води (3 л на людину) та технічної (10–12 л), продукти тривалого зберігання. Тепло: грілки, генератор (тільки на відкритому повітрі), тепловідбивні екрани, герметизація щілин, щільні штори.

Фахівці радять заздалегідь утеплити житло: закрити щілини у дверях і вікнах, встановити екрани за батареями, зашторювати вікна на ніч. Це допоможе зберегти тепло і зменшити залежність від електроенергії.

Ці прості, але важливі кроки можуть стати запорукою безпеки та стабільності у складні часи.

Як підготувати будинок до зими / Главред

Загроза блекауту в Україні - думка експерта

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков заявив, що Росія прагне спричинити повний енергетичний колапс і порушити стабільність української енергосистеми.

Він зазначив, що противник домагається того, щоб з ладу вийшли навіть атомні електростанції країни.

Що відбувається з енергетикою України - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що РФ почала обстріли енергетики. Фахівці працюють над відновленням роботи і роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію в найкоротші терміни.

Нагадаємо, експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію навколо масованих ударів країни-агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України. На його думку, незважаючи на масовані обстріли і спроби виведення з ладу всієї енергетичної системи, занурення України в темряву Росія не зможе досягти.

Як повідомляв Главред, колишній глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж вважає, що РФ продовжить бити по Україні. Він також назвав три головні цілі атак перед зимою.

Ще добірка важливих новин:

Хто такий Іван Плачков? Іван Плачков — український політик. Кандидат технічних наук (2005). Голова наглядової ради "Київенерго" (з січня 2012). Обіймав посаду почесного президента Асоціації Газовидобувних Компаній України з 2015 до 2017 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред