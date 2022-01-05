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Яйцеклітини вкрали: мешканка Ізраїлю оскаржує материнство найстаршої мами України

5 січня 2022, 09:40

Оксана Спектор помітила вражаючу схожість дочки Валентини Підвербної Анни-Марії зі своєю дитиною і тепер хоче провести ДНК-експертизу.

Валентина Підвербна
Валентина Підвербна народила дитину у віці 65 років / скріншот

Материнство найстарішої матері України - 76-річної Валентини Підвербної - оскаржить у суді мешканка Ізраїлю, яка підозрює, що її яйцеклітини вкрали.

Адвокат позивачки Сергій Вольфовський розповів, що його клієнтка попросила провести ДНК-експертизу дівчинки Анни-Марії, яку Підвербна народила в лютому 2011 року, передає Укрінформ.

"Позивачка - родом з Харкова. Тепер проживає в Ізраїлі. Яйцеклітини вона не продавала, а здала на зберігання. Дозволу на їхнє використання нікому не надавала. Тому і виникла суперечка", - пояснив юрист.

Вольфовський повідомив, що Оксана Спектор на початку 2021 року дивилася програму про дитину найстарішої матері України й помітила вражаючу схожість дівчинки з її дочкою та іншими родичами. Крім цього, загальними виявилися і проблеми зі здоров'ям, про що говорилося в програмі.

Спектор вимагатиме в суді проведення ДНК-експертизи. Вона підозрює, що для запліднення використовували саме її яйцеклітину. Якщо експертиза буде негативною, то свій позов вона відкличе. В іншому випадку судовий процес продовжиться.

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Новозаводський районний суд Чернігова розгляне справу про оскарження материнства найстаршої матері України Валентини Підвербної. Засідання у справі призначено на 12 січня, але не виключено, що його перенесуть.

Що відомо про Валентину Підвербну

Валентина Підвербна стала відомою на всю Україну після того, як десять років тому народила дівчинку. Тоді їй було 65 років.

Жінка зважилася на процедуру ЕКЗ. На той момент у неї не було ані чоловіка, ані дітей, ані друзів. Також за деякий час до того, як вона завагітніла, Валентина втратила маму.

Підвербна кілька років збирала гроші на процедуру. У Київському інституті генетики провели ЕКЗ, а взимку 2011 року у жінки народилася дівчинка, яку вона назвала Анна-Марія.

Сусіди Валентини розповідали, що бачили, як жінка просила милостиню. У ЗМІ говорили навіть про те, щоби позбавити жінку батьківських прав.

Валентина Подвербная і її дочка Анна-Марія
Валентина Підвербна та її дочка Анна-Марія / скріншот

На сьогоднішній день Анна-Марія навчається в школі. За словами вчителів, дівчинка дуже здібна і розумна. Вдома у Валентини все в порядку і живуть вони нормально.

Як повідомляв Главред, на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи пройшли ще місяць тому, проте про них стало відомо лише зараз. Після народження немовля потрапило в реанімацію, а його мати захворіла на коронавірус.

Тим часом у Львові жінка народила вже 16-ту дитину. Пологи відбулися 16 грудня, на світ з'явився хлопчик. Тепер в сім'ї 9 синів і 7 дочок.

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