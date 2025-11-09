Окупанти пошкодили першу в Україні велику ТЕС на біомасі - співзасновник

Російські дрони атакували і серйозно пошкодили ТЕЦ на біомасі "Кліар Енерджі".

Три російські дрони атакували одну з ТЕЦ "Кліар Енерджі" / колаж: Главред, фото: facebook.com/andreygrinenko.ce

Коротко:

Три російські дрони атакували одну з ТЕЦ "Кліар Енерджі"

Постраждалих унаслідок атаки немає

Три російські дрони вдарили по одній із ТЕЦ на біомасі групи компаній "Кліар Енерджі" в Чернігівській області. Про це написав у Facebook співзасновник компаній Андрій Гриненко.

"Сьогодні вночі три дрони атакували одну з наших українських ТЕЦ - ту, яку ми з командою "Кліар Енерджі" побудували у 2016 році. Вона стала еталоном для галузі - першою великою станцією на біомасі, яка довела Україні: енергетична незалежність починається з місцевих ресурсів", - написав Гриненко. відео дня

Таким чином, підприємством, яке атакували російські дрони в Корюківці в ніч на 9 листопада, виявилася ТЕС компанії "Кліар Енерджі".

Він зазначив, що постраждалих унаслідок атаки немає.

Водночас фото, якими проілюстровано пост, свідчать про значні пошкодження обладнання ТЕЦ.

"Для мене цей проєкт завжди був особливим через людей, які створювали його з вірою в сильну, самодостатню країну", - наголосив Гриненко.

Група компаній "Кліар Енерджі" займається будівництвом та експлуатацією біо-ТЕС, ВЕС, СЕС, станцій дегазації сміттєвих полігонів. "Кліар Енерджі" також анонсувала реалізацію кількох проєктів газопоршневих установок.

Крім того, Андрій Гриненко володіє чеською компанією RSE s.r.o., яка є виробником мобільних когенераційних рішень на базі двигунів MWM і офіційним партнером цієї компанії. RSE стала постачальником газопоршневих установок (ГПУ) для першої черги 20 МВт проєкту Power One, ініційованого Dragon Capital Томаша Фіали і компанією Negen ексглави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

До чого варто готуватися українцям взимку - думка експерта

Як писав Главред, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук застеріг, що подальші обстріли, особливо в зимовий період під час опалювального сезону, можуть спричинити масштабний блекаут. У такому разі українці ризикують залишитися без електроенергії, тепла, води та газу.

За словами експерта, єдиним виходом у подібній ситуації може стати переведення енергосистеми в так звану "штучну кому", як це вже робили 2022 року, коли через контрольовані, примусові відключення енергоблоків АЕС вдалося уникнути неконтрольованого колапсу системи.

Удари по Україні - що відомо про графіки відключення світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 листопада через російські обстріли було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до запровадження "Укренерго" графіків аварійних і погодинних відключень.

Як пізніше повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, після масованої атаки РФ у ніч на 8 листопада енергосистему вдалося частково стабілізувати, проте повністю відмовитися від аварійних і планових відключень поки що неможливо.

У пресслужбі ПАТ "Центренерго" повідомили, що внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі всі теплоелектростанції "Центренерго" зупинили роботу, а виробництво електроенергії наразі відсутнє.

