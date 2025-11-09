Рус
"Заснув" під час звернення: в Білому домі зробили заяву про "хворобу" Трампа

Юрій Берендій
9 листопада 2025, 18:01оновлено 9 листопада, 18:33
Кадри, на яких Дональд Трамп "засинає" під час звернення в Овальному кабінеті, викликали хвилю обговорень у мережі щодо стану здоров'я президента США.
В Білому домі зробили заяву про хворобу Трампа

Фотографії, на яких президент США Дональд Трамп під час звернення в Овальному кабінеті заплющив очі, швидко розійшлися соцмережами, викликавши хвилю обговорень щодо його стану здоров’я та працездатності. Противники президента використали ці кадри для критики, однак у Білому домі спростували чутки про будь-яке погіршення його самопочуття, повідомляє CNN.

Так, під час оголошення про зниження вартості популярних препаратів для схуднення, яке відбулося в четвер за участю інших посадовців, Трамп кілька разів виглядав так, ніби засинає, намагаючись тримати очі відкритими або протираючи їх.

Ці кадри спричинили миттєву реакцію опонентів президента — зокрема, пресслужба губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома поширила фото з підписом: "Сонливий Дон повернувся".

Представник Білого дому Тейлор Роджерс у коментарі CNN спростував припущення, що президент заснув під час виступу. За його словами, Трамп активно брав участь у заході, постійно виступав і відповідав на численні запитання журналістів, а сама подія була присвячена історичному зниженню цін на два препарати, важливі для американців, які борються з діабетом, серцево-судинними захворюваннями, ожирінням та іншими недугами.

"Це звернення президента Трампа дозволить заощадити значну суму грошей і врятувати незліченну кількість американських життів, але ліберальні ЗМІ, які зазнають невдач, хочуть поширювати нісенітниці замість того, щоб висвітлювати цю подію", - резюмує вона.

Хвороба Дональда Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 79-річного президента США Дональда Трампа виявили серйозне захворювання — хронічну венозну недостатність. На його тілі вже з’явилися помітні синці. Як повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, Трамп звернувся до лікарів через постійні набряки ніг.

11 жовтня 2025 року глава Білого дому пройшов планове медичне обстеження в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда, після якого медики офіційно підтвердили його діагноз. Про це повідомило агентство The Associated Press із посиланням на висновок особистого лікаря президента.

Ще раніше, 2 вересня, особистий духовний радник Трампа Марк Бернс на тлі чуток про стан здоров’я президента написав у соцмережах коротке звернення: "Молюся за вас, пане президенте Дональде Трамп".

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

