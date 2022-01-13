Ізраїльтянка оскаржує в суді материнство найстаршої матері України, Підвербна ховає доньку

Валентина Підвербна народила дитину у віці 65 років / скріншот відео ТСН

В Україні розгорівся перший публічний скандал у галузі вітчизняної репродуктології. Колишня харків'янка, а нині - мешканка Ізраїлю Оксана Спектор - судиться з 76-річною Валентиною Подвербною, яка майже 11 років тому, завдяки штучному заплідненню, народила дівчинку Анну-Марію і стала найстаршою мамою України.

12 січня в Новозаводському райсуді Чернігова відбулося слухання у цій справі. На засідання прийшла лише адвокат Валентина Роговець, яка претензії Спектор вважає безпідставними, передає ТСН.

"Я вважаю, що заява необґрунтована. Все, що можу сказати. Там багато підстав, чому я вважаю, що вона необґрунтована, дуже багато", - сказала вона.

До слова, слухання справи проходитимуть у закритому для преси режимі.

Як повідомляв Главред, позивачка попросила провести ДНК-експертизу дівчинки Анни-Марії. Вона підозрює, що для запліднення Валентини лікарі використовували її яйцеклітини, а вона на це дозволу не давала. Тепер жінка хоче, щоби матір'ю дівчинки визнали її.

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Валентина Піддербна десять років зважилася на процедуру ЕКЗ і згодом народила дівчинку. Гроші на штучне запліднення пенсіонерка збирала довгі роки, торгуючи на чернігівському базарі. Завагітніти їй вдалося лише після третьої процедури.

Валентина Подвербная та її дочка Анна-Марія / скріншот

Позивачка Оксана Спектор зараз живе в Ізраїлі та вважає, що дочка Валентини Подвербной дуже схожа на неї. Оксана зберігала свої яйцеклітини в клініці, де проводили штучне запліднення Валентині.

Штучне запліднення Підвербної проводив у Києві Ігор Ільїн. Зараз лікар підтверджує, що Спектор теж була клієнткою клініки. Але цього закладу вже не існує, а всі архіви знищено.

За майже одинадцять років життя Анну-Марію нечасто бачили з однолітками на дитячому майданчику. А після судового позову, як кажуть сусіди, дитини і зовсім не видно.

Як повідомляв Главред, на Закарпатті 11-річна дівчинка народила дитину від 46-річного співмешканця своєї матері. Пологи пройшли ще місяць тому, проте про них стало відомо лише зараз. Після народження немовля потрапило в реанімацію, а його мати захворіла на коронавірус.

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